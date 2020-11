Patricia Blanco: So viel kosteten ihre neuen Brüste und Brustwarzen

11.11.2020 18:14 Uhr

Happy End für Patricia Blanco und ihre verpfuschten Brustwarzen. Die Tochter von Schlagerlegende Roberto Blanco kann endlich wieder glücklich ihren Busen betrachten.

Angefangen hatte alles mit einer Radikal-Diät. Vor vier Jahren nahm Patricia Blanco ganze 60 Kilo ab. Danach war sie unzufrieden mit ihren Brüsten und legte sich unters Messer.

Durch die Gewichtsabnahme wollte Blanco ihre Brüste straffen lassen, doch die OP verlief leider nicht wie geplant. Beim einer Routineuntersuchung nach der Operation stellte der Arzt fest, Patricias Brustwarzen waren abgestorben.

Danach folgte ein langer Leidensweg, denn die abgestorbenen Brustwarzen wurden ihr entfernt und es klafften Löcher in ihren Brüsten. Nach einer langen Abheilung war die 49-Jährige aber immer noch nicht glücklich, denn an der Stelle, wo einst die Brustwarzen saßen, war nur noch vernarbtes Gewebe übrig.

Lang überlegte Patricia, wie sie ihre Brust dennoch retten kann und entschied sich letztendlich für eine 3D-Pigmentierung. Dabei ließ sie sich, wie schon bei den vorherigen Operationen, selbstverständlich von der Kamera begleiten.

Durch Farbschattierungen bekommt Patricia einen täuschend echten Brusthof zurück. Durch das vernarbte Gewebe, ist ein Permanent-Tattoo nicht möglich.

