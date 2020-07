Freitag, 24. Juli 2020 21:13 Uhr

Patrick Schwarzenegger gratuliert seiner süßen Schwester

Christina Schwarzenegger feierte kürzlich ihren 29. Geburtstag. Nachdem ihr Vater per Instagram bereits mit einer emotionalen Botschaft gratulierte, hat sich nun auch ihr Bruder Patrick zu Wort gemeldet.

Das Foto, das der 26-Jährige veröffentlicht hat, zeigt ihn und seine drei Jahre ältere Schwester an einem Sportplatz. „Alles Gute. Auf tausend weitere Eiskaffees am Morgen“, beschrieb Patrick das morgendliche Ritual der beiden.

Quelle: instagram.com

Allround-Talent

Die Tochter des Hollywoodstars sieht nicht nur gut aus, sondern hat obendrein auch noch jede Menge im Kopf. Seitdem sie ihr Studium an der renommierten Universität „Georgetown University“ in Washington D. C. abgeschlossen hat, arbeitet die 29-Jährige als Produzentin in der Film-Branche.

2018 drehte sie beispielsweise die Netflix-Produktion „Take Your Pills“, bei der es um die Sucht von Medikamenten geht. Nebenbei ist Christina noch als Redakteurin in Gwyneth Paltrows Lifestyle-Marke „Goop“ tätig. Darüber hinaus setzt sich die Schwarzenegger-Tochter für den Kampf gegen den Klimawandel ein. Einen Instagram-Account hat sie allerdings keinen.