Paul Walker: Dieses Video hat noch keiner zuvor gesehen

Meadow Walker hat ein noch nie zuvor gesehenes Video von ihrem verstorbenen Vater Paul Walker (†40) gepostet. Der Schauspieler hat im Jahr 2013 bei einem verheerenden Autounfall sein Leben verloren.

Damals war Meadow gerade einmal 14 Jahre alt. Am 7. April hat die heute 21-Jährige auf Instagram ein rührendes Video gepostet, um an den Hollywoodstar zu erinnern.

Das wünscht sie ihren Followern

Darauf ist zu sehen, wie das Mädchen ihren Papa in einem Wohnmobil überrascht. Völlig erschrocken öffnet dieser zunächst die Tür, ehe ihm seine Tochter in die Arme fällt und „Happy Birthday“ sagt. Aus welchem Jahr die Aufnahme stammt, wurde jedoch nicht verraten.

„Ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals posten würde, aber irgendwie hat es sich richtig angefühlt. Bleibt gesund“, so Meadow zu dem Beitrag. Die Follower scheinen es ihr jedenfalls zu danken, denn das Feedback zu dem Post fällt durchweg positiv aus.

„Ich bin so froh, dass zu dich dazu entschieden hast es zu veröffentlichen", schrieb zum Beispiel ein Nutzer.