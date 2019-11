Peer Kusmagk: So bringt er Job, Familie und „Dancing On Ice“ unter einen Hut

Peer Kusmagk bekommt gleich drei große Pflichten unter einen Hut. Der 44-Jährige ist einerseits in seinem Beruf als Moderator sehr erfolgreich, andererseits auch gerade zum zweiten Mal Vater geworden. Gemeinsam mit seiner Frau Janni Hönscheid hat er neben Sohn Emil-Ocean (2) nun auch die kleine Tochter Yoko, die erst vor ein paar Wochen auf die Welt kam.

Kurz danach musste Peer sich aber schon wieder in die Arbeit stürzen, denn sein drittes großes Projekt ist seine Teilnahme bei ‚Dancing On Ice‘, der Eiskunstlauf-Show von Sat.1, in der er ab dem 15. November live zu sehen sein wird und für die er gerade fleißig trainiert.

„Das ist wahnsinnig anstrengend“

Wie er all diese Verpflichtungen und Projekte unter einen Hut bekommt, verriet er gegenüber der Webseite ‚Promiflash‘: „Das kostet viel Kraft und weil ich morgens schon um 5 Uhr in die Eishalle fahre, sehe ich meine Familie zurzeit nur am Abend.“

Seine Janni sei in dieser stressigen Zeit eine große Unterstützung und mache als frischgebackene Zweifach-Mama einen tollen Job, wohingegen er gar nicht so viel Arbeit habe.

„Den ganzen Tag mit zwei Kindern, die noch gestillt werden – das ist wahnsinnig anstrengend. Dagegen ist mein Pensum nichts“, betonte er. Während der Show muss er auf seine Familie übrigens nicht verzichten. Die kommt nämlich mit nach Köln, wo die Sendung gedreht wird und feuert ihn auch schon bei den Proben an.