17.11.2020 14:30 Uhr

Pietro & Laura: Sind sie doch noch ein Paar?

Pietro Lombardi und seine Ex-Verflossene Laura Maria können wohl doch nicht ohne den anderen. Über Instagram versucht der ehemalige DSDS-Gewinner immer wieder mit Laura in Kontakt zu treten. Ob das auf Dauer gut geht?

Pietro Lombardi (28) kann es nicht lassen: Immer wieder sucht der Sänger die Nähe zu seiner Ex-Partnerin Laura (24). Auf Instagram beantwortete die 24-Jährige jetzt eine Fragerunde für ihre Fans. Ihr wohl immer noch größter Fan scheint Pietro zu sein, denn der ließ es sich nicht nehmen, seiner Verflossenen eine sehr private Frage zu stellen.

Lieben sie sich immer noch?

Pietro hatte eine wichtige und sehr private Frage an Laura und die stellte er ihr prompt via Instagram. „Liebst du Pie noch?“, kommt von Pietro höchstpersönlich. Ob er damit unentdeckt bleiben will, ist unklar. Laura enthüllt ihn jedenfalls schmunzelnd. Und spätestens jetzt wissen Lauras 333.000 Follower, dass die beiden wohl weiterhin in Kontakt stehen. Ob die Rechtsanwaltsgestellte ihn wirklich noch liebt, lässt sie offen. Dafür offenbart sie ihren Followern ein Bild von sich, vor ihrer Lippenunterspritzung.

Beide brauchen die Aufmerksamkeit

Ob es wohl eine Antwort für Pietro im Privaten gab? Öffentlich in ihrer Instagram-Story will Laura sich nicht weiter dazu äußern. Warum die beiden dann trotzdem ihr gesamtes Privatleben vor Millionen Menschen besprechen müssen, ist unklar. Brauchen die beiden diese ständige Aufmerksamkeit? Anscheinend schon, denn beide wissen genau, dass sie seit ihrer kurzen Beziehung gefragter denn je sind. Vor allem Laura hat seitdem über 300.000 Follower dazu gewonnen. Uns kommt das alles sehr unecht und gekünstelt vor.

Gibt es ein Liebescomeback?

Durch ihre Turtel-Show, die die beiden seit ihrer Trennung abliefern, könnte man fast denken, dass Pietro und Laura noch ein Paar sind. Der 28-Jährige verriet seinen Fans erst kürzlich, dass er Laura immer noch liebt. Mit der öffentlichen Bekanntgabe ihrer Trennung schließen beide nicht aus, dass sie zu einem späteren und besseren Zeitpunkt wieder zueinanderfinden. Einem Liebescomeback steht also nichts im Weg. Wir sind gespannt was die Zukunft für die einstigen Turteltauben bereit hält. Wünschen würden wir es ihnen auf jeden Fall!

Galerie

Pietros Sexvorlieben

In Pietros Instagram-Fragerunden geht es aber nicht immer nur um Laura, sondern manchmal auch um nicht ganz jungendfreie Themen. Ein Fan wollte gerade zum Beispiel wissen, ob der Sänger es im Bett lieber actionreich oder soft mag und dazu erklärt er: „Ich denke die Kombi macht es aus, soft und action und dann ist gut!“ Dann soll sich Pietro bei einer Frau zwischen Brüsten und Po entscheiden und auch darauf hat der 28-Jährige eine klare Antwort. (TSK)