Pietro Lombardi: Fünf Mal Sex am Tag schafft er nicht mehr!

08.04.2021 14:33 Uhr

Pietro Lombardi ist seit einigen Wochen Single, nachdem die endgültige Trennung von seiner Ex-Freundin Laura Maria Rypa erfolgte. Jetzt beantwortete der Sänger einige pikante Fragen auf Instagram.

Auf Instagram macht Pietro Lombardi in regelmäßigen Abständen Fragerunden, in denen seine Fans allerhand Fragen stellen dürfen. In einer neuen Runde forderte er sie auf „Hast du schon mal“-Fragen zu stellen.

Pietro hatte noch keinen Telefonsex!

Das ließen sich seine Fans natürlich nicht zwei Mal sagen und es kam direkt zu einigen pikanten Fragen, die der Kappen-Liebhaber auch ehrlich beantwortete:

„Na gut, dann auch die unangenehmen Fragen. Hattest du schon einmal Telefonsex? Nein, also Telefonsex nicht. Aber wenn ich eine Freundin habe, diese Dirty Talks, so heute Abend, nehme ich dich auseinander, das habe ich safe gemacht“, erklärt er mit einem Augenzwinkern.

Hat er schon einmal betrogen?

Ein weiterer Fan will wissen, ob er eine Freundin schon einmal betrogen hat, darauf erklärt er: „Nein, habe ich noch nie gemacht und werde ich auch nie machen.“

Schließlich weiß der 28-Jährige selbst wie es ist, betrogen zu werden. „Kein Mensch hat das verdient“, sagt er weiter und fährt fort: „Bevor das passiert, sollte man den Partner einfach verlassen.“

Mehrmals Sex am Tag, schafft er nicht!

Pikant geht es ebenfalls weiter, denn ein Fan will wissen, ob Pietro schon einmal fünf Mal am Tag Sex gehabt hat und der gibt sehr ehrlich zu: „Als ich noch jünger war safe, jetzt nicht mehr.“

Heute, mit seinen fast 30 Jahren, würde der Körper einfach nicht mehr mitspielen, wie er weiter erklärt: „Jetzt bin ich ein alter Mann, keine Kondition mehr!“

Kein Frau abgeschleppt!

Was Lombardi übrigens auch noch nie gemacht hat, ist eine Frau aus der Disco abschleppen: „Erstens bin ich nicht der Discogänger. Und zweitens feiere ich Frauen, die in den Club gehen generell nicht so.“

Er mag lieber Frauen, die Zuhause bleiben und ergänzt: „Die Frauen denken, dass ich das geil finde, wenn sie vor mir twerken, aber das ist absoluter abturn!“

(TT)