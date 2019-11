Pietro Lombardi geht es schlecht: „Ich muss operiert werden“

Das Glück scheint aktuell nicht auf Pietro Lombardis Seite zu sein. Vor einigen Monaten verletzte er sich an der Hand, musste über mehrere Wochen einen Verband tragen. Nun klagte der Sänger über Schmerzen im Knie und suchte einen Arzt auf.

Nach Hoffen und Bangen steht nun fest: Pietro Lombardi hat sich einen Meniskusschaden zugezogen. Ein MRT soll Gewissheit bringen und Pietro erklärt in seiner Insta-Story: „Katastrophal, denn sollte es so sein, muss es operiert werden. Erst die Hand, dann das Knie.“

„Es ist ein Knorpelschaden“

Nach dem MRT meldet er sich nochmals via Instagram und gibt ein Update: „Es war ein langer Besuch. Ich muss auf jeden Fall operiert werden. Es ist ein Knorpelschaden. Das muss entfernt werden, da suchen wir jetzt noch nach einem Termin. Nach der Hand, kommt die Knie-OP.“

Der Sänger versucht seinen Followern auch zu erklären, was genau in seinem Knie kaputt und gibt die Worte des Arztes, nun ja, in seinen eigenen Worten wieder. Er erklärt: „Es hat sich ein Stück Knorpel gelöst und der wandert, weil er lose ist, durch mein Knie. Dadurch habe ich extreme Schmerzen und kann schlecht laufen.“