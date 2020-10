29.10.2020 14:15 Uhr

Pietro Lombardi zeigt neues Traumhaus: Zieht Laura mit ein?

Pietro Lombardi ist seit ein paar Monaten glücklich an seine Laura vergeben. Jetzt zeigt uns der DSDS-Gewinner sein neues Eigenheim. Frage: Wird er mit oder ohne seine Freundin einziehen?

Auf Instagram zeigt Pietro Lombardi (28) stolz sein neues Eigenheim. Ob Pietro alleine oder mit seiner Laura Maria (24) einziehen wird, verrät er uns noch nicht.

In letzter Zeit kriselte es immer öfter zwischen dem frisch verliebten Paar. Pietro erzählte auf seinem Social-Media-Account, dass die beiden gerade eine schwere Zeit durchmachen. Vor allem für Laura ist die neue Situation nicht leicht. Schließlich ist Pietro kein Unbekannter und seine Freundin steht damit automatisch auch im Rampenlicht.

Wird Laura mit einziehen?

Trotzdem bleibt beim Thema Umzug natürlich die Frage: Wird Pietro sein schickes Traumhaus alleine oder mit neuer Frau an seiner Seite beziehen? Für den DSDS-Gewinner wäre es das zweite Mal, dass er mit einer Frau zusammenzieht. Nach seiner gescheiterten Ehe mit Sarah Lombardi, war Pietro die meisten Zeit Single. Nur eine Kurz-Affäre mit der aktuellen Bachelorette Melissa sorgte für Schlagzeilen. Wenn er seinen Fans jemals wieder eine Frau vorstellen wird, dann ist es die eine für immer, dass waren die Worte des 28-Jährigen.

Damit war Laura Maria gemeint, die erste Frau nach Sarah, die Pietro als seine offizielle Freundin vorstellte. Doch nach ein paar Monaten Beziehung kam es immer häufiger zu Streitereien zwischen den beiden. Da Pietro in Deutschland von jedem erkannt wird, ist auch das öffentliche Interesse an seinem Liebesleben groß. Damit kann die 24-jährige Laura wohl noch nicht so gut umgehen. Trotzdem scheinen die Sterne sehr gut zu stehen, dass Laura mit in Pietros Eigenheim ziehen wird.

So sieht sein neues Traumhaus aus

Pietros neues Eigenheim erinnert uns an ein luxuriöses Landhaus. In seiner Instagram-Story gibt der Sänger einen kurzen, aber vielversprechenden Einblick in sein neues Zuhause. Der gemeinsame Hund Akira, den Pietro zusammen mit seiner Freundin Laura hat, scheint sich auch schon pudelwohl zu fühlen. Ganze 300qm Wohnfläche stehen dem 28-Jährigen bald zur Verfügung. Hündin Akira darf natürlich auch nicht zu kurz kommen, sie kann sich in Pietros knapp 1000 Quadratmeter großen Garten austoben. Auf die Frage eines User, ob Pietro das Haus gekauft oder gemietet hat, antwortet der Ex-DSDS-Juror: „Das Haus ist gekauft.“ Platz für Laura und Söhnchen Alessio wäre auf jeden Fall. Pietro verspricht seinen Fans, sein Haus bald noch ausführlicher zu zeigen. Wir sind gespannt!

Mehr zum Thema:

Lauras ungewöhnliche Tischmanieren…

Wenn Laura mit in Pietros Traumhaus ziehen wird, muss sich der 28-Jährige auch an ihre etwas anderen Tischmanieren gewöhnen. Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen und Pietro führt seine Freundin nur all zu gerne zum Essen aus. Beim gemeinsamen Dinner schlürft die 24-Jährige an ihrem Cocktail. Als sie bemerkt, dass Pietro sie filmt, steckt sie sich ihren Strohhalm kurzerhand in die Nase und macht lustige Geräusche dazu. Das Paar kriegt sich vor Lachen gar nicht mehr ein und widerlegt so alle negativen Gerüchte, dass es bei den zwei Spaßvögel immer noch kriseln könnte. Pietro hat sogar schon einen neuen Spitznamen für seine Freundin. „Bauer“ nennt er sie ganz verliebt in seiner Story, mit extra vielen Herz Emojis versehen.

Ihre Liebeskrise scheint Vergangenheit zu sein

Das Paar scheint die anfänglichen Startschwierigkeiten endgültig überwunden zu haben. Sie können wieder gemeinsam lachen und Laura überraschte Pietro und Söhnchen Alessio (5) mit einem zuckersüßem Geschenk. Beide haben je ein identisches Kettchen bekommen, der eine in Gold, der andere in Silber. In ihrem Instagram-Storys zeigen sich die Turteltauben auch wieder immer öfter zusammen. Ob beim Spazieren gehen mit Hündin Akira, beim Händchen halten oder im Restaurant. Sie scheinen sich so oft wie möglich zu sehen.