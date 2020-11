03.11.2020 12:53 Uhr

Pietro Lombardi’s Ex Laura Maria: „Klar bin ich verletzt“

Kurz nachdem Pietro Lombardi seinen Fans stolz verkündet hat eine neue Freundin zu haben, ist es mit dem Liebes-Glück auch schon wieder vorbei. Gegenüber ihren Followern hat Laura Maria nun aber zugegeben, dass die Trennung für sie alles andere als einfach sei.

Vor gerade einmal anderthalb Monaten hat Pietro Lombardi (28) seinen Fans überglücklich mitgeteilt, dass er nach Sarah Lombardi endlich wieder eine Frau gefunden hat, die er der Öffentlichkeit vorstellen möchte. Hat sich der Sänger damit etwa zu früh gefreut und zu weit aus dem Fenster gelehnt? Rund einen Monat später verkündete der Künstler jedenfalls schon wieder das Liebes-Aus.

Das ist der Grund für die Trennung

Die beiden seien „einfach zu verschieden“ gewesen, wie Pietro und die Blondine im Zuge der Trennungs-News erklärt haben. In einer Frage-Antwort-Runde hat seine Ex Laura Maria (24) ihren Instagram-Followern nun verraten, wie es ihr seit dem Liebes-Aus geht. „Klar bin ich verletzt und es ist nicht einfach, mit der momentanen Situation umzugehen“, so die Influencerin.

Laura Maria kassiert nach wie vor Hater-Nachrichten

„Aber ich bin ein ziemlich optimistischer Mensch und ich finde, dass man aus jeder Situation was Positives mitnehmen sollte. Es ist nicht einfach aber ich sehe in jeder Entscheidung das Positive“, gab sie außerdem zu Protokoll. Zudem hat sich die 24-Jährige an ihre Hater gewandt, die ihr von Anfang an vorgeworfen haben nur aufgrund des Fames mit Pietro zusammen zu sein.

Pietro Lombardi hat sie verteidigt

„Bezüglich der Vorurteile gegen mich: ich finde es schade, dass die Menschen heutzutage zu schnell aus irgendwas Schlüsse ziehen und sich zu schnell eine Meinung über Menschen bilden, die man nicht persönlich kennt. Man weiß nicht was sich bei der Person privat abspielt. Ich habe meine Freunde und meine Familie und das ist das, was für mich wirklich zählt“, ärgerte sich Laura Maria über die bösen Nachrichten, die wohl nach wie vor in ihrem Postfach landen. Zuletzt hat auch Pietro selbst darum gebeten, seine Ex in Ruhe zu lassen.

Das wird aus dem Nachwuchs

Bereits nach einem Monat besiegelten Pietro und Laura Maria ihr Liebesglück mit gemeinsamen Nachwuchs. Bei dem Familienzuwachs handelt es sich um einen süßen Hundewelpen mit Namen Akira. Doch was wird jetzt nach der Trennung von Pietro und Laura aus dem Vierbeiner? Gegenüber seinen Followern erklärte der ehemalige DSDS-Gewinner vor wenigen Tagen: „Akira wird bei Laura bleiben.“

Scheint so, als hätte sich die Beziehung für die 24-Jährige gelohnt. Neben den 333.000 Followern, die sie dank Pietro nun auf Instagram hat, gab es jetzt also obendrauf noch das süße Fellknäuel, um das sie sich fortan aber wohl alleine kümmern muss. (Cec)