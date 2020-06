Pink: Ihre Kinder crashen Fitness-Stunde

Sängerin Pink erhielt jetzt Trainingstipps von unerwarteter Seite. Am Freitag nahm sie mit der Fitnesstrainerin Jeanette Jenkins an einer virtuellen einstündigen Sporteinheit auf Instagram teil - und gegen Ende kamen ihre beiden Kinder, Tochter Willow Sage und Sohn Jameson Moon hinzu.

In dem Video unterbricht Willow die Outdoor-Fitness-Sitzung ihrer Mutter nach ungefähr einer Stunde und macht einfach ihre eigenen Übungen. Zwischendurch wird die Neunjährige, die in dem Clip einen grauen pelzigen Strampler und eine Kurzhaarfrisur trägt, kurz von einer Biene abgeschreckt – und macht dann munter weiter.

Fitness mit Humor

Bald schließt sich der dreijährige Jameson seiner Schwester und seiner Mutter an. Die beiden Geschwister beginnen ein paar „Workouts“ alleine zu machen und Willow präsentiert vor der Kamera sogar eine perfekte Brücke.

Pink scheint sich über die, etwas andere, Übungsstunde sichtlich zu freuen. Jenkins leitet weiterhin den Unterricht, aber ebenfalls mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht.

Willow und Jameson werden schließlich doch von irgendwas abgelenkt und rennen weg, so dass Pink ihre anspruchsvolle Fitness-Sitzung mit Jenkins beenden kann. „Kicking ass with love“, schreibt der „Raise Your Glass“-Star zu dem Video. Sie fügte hinzu: „Jeanette Jenkins ist die Beste der Welt @msjeanettejenkins.“ Bla, bla, bla…

Pink, mit bürgerlichem Namen Alecia Beth Moore, teilt Willow und Jameson mit Ehemann Carey Hart , mit dem sie seit Januar 2006 verheiratet ist.