Poolbilder: Heidi Klum taucht ab – und die Familie gleich mit

Am Donnerstag wurde Thanksgiving gefeiert und vor allem in Amerika wird das Fest groß zelebriert. Heidi Klum (46), die schon seit vielen Jahren in Los Angeles lebt, feiert mit ihrer Familie das Fest in diesem Jahr im Urlaub.

Gemeinsam mit ihrem Mann und seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz (30) und ihren Kindern Leni (15), Henry (14), Johan (13) und Lou (10) vergnügt sich Heidi Klum an einem sonnigen Ort und genießt ein paar freie Tage zwischen ihren Terminen.

Quelle: instagram.com

Familienurlaub

Ihre Instagram-Follower kommen trotzdem nicht zu kurz, schließlich reden wir von Heidi Klum. Es gibt allerhand Schnappschüsse aus dem Urlaub. Auf einem Bild sitzt sie mit ihrer gesamten Familie im Pool und wünscht somit allen ein Happy Thanksgiving.

Quelle: instagram.com

Auf den anderen Bildern wird es etwas wilder. Der Tokio Hotel-Gitarrist hob das Model hoch, fast wie im Film „Dirty Dancing“. Auf einem weiteren Bild tauchen Bill, Heidi und ihr Mann unter Wasser und ließen sich dabei fotografieren. Sieht auf jeden Fall nach einem spaßigen Thanksgiving und Urlaub aus…