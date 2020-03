Putziges Video: Mario Götze im Kleidchen

Die „Flip the Switch Challenge“ hat bereits zahlreiche TikTok-Nutzer angesteckt. Dabei stellen sich Liebespaare vor einen Spiegel und tanzen zu Drakes Song „Nonstop“.

An der Stelle, an der es heißt „Look, I just flipped the switch“, was so viel bedeutet wie „ich habe den Schalter umgelegt“, geht dann kurz das Licht aus. Wenn es wieder angeht hat der Mann plötzlich die Klamotten seiner Freundin an und diese trägt die Sachen, in der zuvor ihr Liebster zu sehen war.

Mario kann alles tragen

Der derzeit kursierende Trend steckte wohl auch Mario Götze und seine Frau Ann-Kathrin an. Gerade postete die 30-Jährige den entsprechenden Clip, womit sie wohl auch zahlreiche ihrer Follower zum lachen brachte. Fest steht jedenfalls, dass der 27-Jährige Profi-Kicker nicht nur im Fußballtrikot gut aussieht, sondern auch in Damenkleidung.