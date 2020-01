Rapper Bonez MC verrät hier seinen Kontostand

Bonez MC ist einer der erfolgreichsten Rapper Deutschlands. Da man in dem Business bekanntermaßen eine goldene Nase verdienen kann, dürfte es dem Künstler finanziell gesehen bestens gehen. Doch nun plauderte das 187 Strassenbande – Oberhaupt seinen Kontostand per Insta-Story aus und siehe da, der 34-Jährige hat auf der Bank gar nicht so viel Rücklagen wie erwartet.

Vorneweg muss gesagt werden, dass der 34-Jährige durch seinen mega Erfolg natürlich alles andere als arm ist. In einer Frage-Antwort-Runde hat der ‚500 PS‘-Interpret aber gerade verraten, dass sich auf seinem Konto derzeit „nur“ noch 456.000 Euro befinden. Für den normalen Bürger ist der junge Mann aber durchaus stinkreich. Doch noch vor wenigen Monaten hatte der Rapper wohl noch rund 3 Millionen auf dem Konto.

Quelle: instagram.com

Gibt er alles für Autos aus?

Das soll er damals zumindest einem Fan erzählt haben, wie die Seite ‚Raptisch‘ berichtete. Dennoch ist es kein Geheimnis, dass die Künstler dieses Genres gerne mal zeigen was sie haben und bei jeder Gelegenheit mit ‚Rolex‘-Uhren und teuren Autos protzen.

Auch Johann Lorenz Moser wie er bürgerlich heißt, hat in seiner Garage haufenweise fette Karren zustehen. Auf Instagram präsentiert er sich jedenfalls regelmäßig in seinen ‚Ferraris‘ und ‚Mercedes‘-Wägen. Zudem soll der Vater einer Tochter mehrere Millionen in Immobilien und in eine Wohnung für seine Kleine investiert haben.

Neues Geld durch Promo?

Das würde zumindest den rapide gesunkenen Kontostand erklären. Bleibt zu hoffen, dass durch baldige Chart-Erfolge wieder finanzieller Nachschub kommt. Ein neues Album hat er bis dato aber noch nicht abgekündigt. Allerdings promotet seine Gruppe 187 Strassenbande derzeit die neue Platte von Kollege Gzuz, die unter dem gleichen Namen erscheint. Dabei dürfte wohl auch einiges rausspringen.