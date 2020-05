Rebel Wilson will auf 75kg runter

Seit mehreren Monaten zeigt sich die motivierte Rebel Wilson in Trainingsanzügen beim Sporteln. Kürzlich zeigte sie dann ihre erschlankte Wow-Figur in einem schwarzen Etui-Kleid.

Die Schauspielerin hat sich für das Jahr 2020 vorgenommen, ihr Traumgewicht zu erreichen. Ihre Gesundheit steht nun an oberster Stelle.

The Real Slim Amy

Mit 40 Jahren hat Rebel Wilson einen Punkt in ihrem Leben erreicht, an dem sie eine radikale Veränderung herbeiführen will. Die australische Schauspielerin war schon zu Beginn ihrer Karriere übergewichtig und machte auch nie ein Hehl daraus. Doch sie will nicht länger die „Fat Amy“ aus der „Pitch Perfect“-Reihe sein, über die man gern lacht. Die Komikerin nimmt zielstrebig ab, treibt Sport und achtete auf ihre Ernährung.

Dass sie sich damit eine schwere Aufgabe aufgetragen hat, ist der 1,59 m-großen Rebel bewusst. Dabei möchte sie aber auch eine Motivation für andere sein, wie sie am Montag auf Instagram erzählte: „Selbst wenn du bis zum Ziel kriechen musst, bleib dran. Es wird es wert sein.“, schreibt sie unter dem Bild auf dem sie aufmunternd und auf Knien in die Kamera lächelt.

2020 wird Rebels Jahr

Man solle aber trotzdem dabei bleiben: „Versuche dich jeden Tag ein bisschen reinzuhängen.. Ich weiß, dass manche Tage ziemlich frustrierend sind, du möchtest aufgeben, dich nervt der langsame Fortschritt… aber gute Dinge werden auf dich zukommen. Was sind eure Ziele für dieses Jahr?“

Auf Instagram weihte Rebel ihre Follower schließlich in ihr Vorhaben für dieses Jahr ein und enthüllte, dass sie noch dieses Jahr ihr Traumgewicht erreichen will: „Ich bin mal ehrlich, Leute. In meiner ‚Jahr der Gesundheit‘-Mission versuche ich 75 Kilo zu erreichen“. Doch das war noch nicht alles.



Die Darstellerin aus „Isn’t It Romantic“ möchte trotz Corona noch dieses Jahr einen eigenen Film in die Tat umsetzen: „Karrieretechnisch versuche ich einen meiner Filme in Produktion zu geben, bevor das Jahr vorüber ist! Beides dieser Dinge erfordert tägliche Arbeit und es gibt ständig Rückschläge – aber ich arbeite hart.“

Wenn man den Instagram-Bildern Glauben schenkt, ist sie auf dem besten Weg das Zielgewicht in dem nächsten halben Jahr zu erreichen.