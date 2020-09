16.09.2020 10:23 Uhr

Reese Witherspoon über ihre frühe Schwangerschaft mit 22

Reese Witherspoon hatte Angst, als sie mit 22 Jahren schwanger wurde. Damals wollte sie eigentlich gerade als Schauspielerin durchstarten, als sie ihr erstes Baby erwartete.

Die „Big Little Lies“-Darstellerin, die mit ihrem Ex-Mann Ryan Philippe die Kinder Ava (21) und Deacon (16) hat, startete gerade ihre Schauspielkarriere, als sie herausfand, dass sie ein Baby erwartete.

Sie war hilflos

Über die Erfahrung sagt Reese heute: „Ich fand heraus, dass ich schwanger bin, als ich 22 war. Und ich wusste nicht, wie man Arbeit und Kind unter einen Hut bekommt. Man macht es einfach, weißt du? Ich hatte Filme gedreht, aber ich hatte mich noch nicht als jemand etabliert, der verlangen konnte, dass wir in der Nähe der Schule meiner Tochter drehen und so weiter. Ich hatte keine Macht, keinen Einfluss in meinem Business. Ich war einfach wie jede andere Mutter, die versucht es zu schaffen – oder Vater, Partner, Großeltern, die Kinder großziehen.“

Quelle: instagram.com

Mehr zum Thema:

Sie hat Opfer gebracht

Für ihre Kinder hat Reese laut eigener Aussage einige Opfer gebracht, doch auch heute würde sie es nicht anders machen. Ihre Kinder, so die Hollywoodschauspielerin, seien einfach das größte Geschenk.

In der „Drew Barrymore Show“ erklärt sie weiter: „Man nimmt das Essen aus seinem Mund, die Kleidung von seinem Körper, den Schlaf aus seinem Leben. Aber jedes Teil davon – jedes kleine Opfer ist es wirklich wert, denn es fühlt sich so an, als würde man nur deswegen sonntags aufwachen. Es geht nicht um Filme oder meinen Job, es geht um meine Kinder.“

Quelle: instagram.com

Galerie

Neues Projekt

Derweil hat sie beruflich ein neues Projekt am Start. Ein Kindheitstraum für Reese Witherspoon geht (fast) in Erfüllung. Die Schauspielerin mischt neuerdings in der Country-Business mit und geht auf Talentsuche.

Mit ihrer Firma „Hello Sunshine“ soll die Schauspielerin für den Streamingdienst Apple TV+ die Show „My Kind of Country“ produzieren. Ihr Kindheitstraum, einmal wie Country-Star Dolly Parton zu sein, werde sich bestimmt nie erfüllen, aber dieses Projekt sei wohl die zweitbeste Sache, witzelte Witherspoon auf Instagram.

Quelle: instagram.com

Countrymusik-Talente gesucht

Im Rahmen der Wettbewerbsserie sollen Country-Musik-Talente gefunden werden. Die Show soll Sängern und Songschreibern eine Plattform bieten und „die Freude von Country-Musik jedermann in aller Welt“ näher bringen, erklärte Witherspoon. Sie selbst sei in der Country-Hochburg Nashville in Tennessee groß geworden und diese Musik sei ein riesiger Teil ihres Lebens gewesen.