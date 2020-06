Regina Halmich: dumme Sprüche wegen Kinderlosigkeit

View this post on Instagram

Leben und leben lassen! Jeder Mensch sollte ein selbstbestimmtes Leben führen dürfen. Auch wenn ich keine Kinder habe fühle ich mich als vollwertige Frau und ich genieße mein Leben. #weilicheskann #selbstbestimmung #frauensindwunderbar #freieentscheidung #kindersindtrotzdemtoll