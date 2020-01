Renée Zellweger ist froh, dass ihr Bruder sie vor allem beschützt

Renée Zellwegers Bruder hilft ihr immer, die „Perspektive“ zu behalten. Die 50-Jährige feiert aktuell mit ihrer Darstellung der Musiklegende Judy Garland im Film ‚Judy‘ einen Riesenerfolg.

Gerade wegen des Erfolgs, der sie ständig im Rampenlicht stehen lässt, schätzt sich die Hollywood-Schönheit besonders glücklich, ihren Bruder an ihrer Seite zu haben. Dieser unterstützt sie nämlich in jeder Lebenslage und erdet sie immer wieder. So auch, als sie ihre erste öffentliche Trennung erlebte.

Er tut alles für sie

Im Interview mit der Zeitschrift ‚Vanity Fair‘ zollte die Oscar-Preisträgerin ihrem Bruder nun Tribut: „Er war immer [sehr beschützerisch], immer. Er ist mein bester Freund. Aber er hilft mir auch, die Perspektive zu wahren, wie bei meiner allerersten großen Trennung in der Öffentlichkeit. Und es war wirklich schwierig. Mein erstes Mal, dass ich wirklich überall in den Boulevardzeitungen zerrissen wurde.“

Sie fügte hinzu: „Und er hat alle Boulevardzeitungen eingesammelt, die an der Kasse im Supermarkt auslagen.“ Aktuell darf sich die Schauspielerin Hoffnungen auf ihren zweiten Oscar machen – sie ist als beste Hauptdarstellerin in ‚Judy‘ nominiert.