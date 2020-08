13.08.2020 21:10 Uhr

Revolverheld: Johannes Strate denkt bereits über den Tod nach

Für viele verändert sich das Leben, wenn sie erst einmal eigene Kinder haben. So ist es auch bei Revolverheld-Sänger Johannes Strate gewesen, der jetzt anders über das Leben denkt.

Am Samstag ist der Revolverheld-Rockmusiker zu Gast in der barbaradio-Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“. Johannes Strate gewährt dabei überraschende Einblicke in sein Familienleben – als Vater, aber auch als Sohn.

Johannes Strate denkt über den Tod nach

Seit Johannes Strate Vater ist, hat sich so einiges in seinem Leben verändert, gesteht er im Gespräch mit Barbara Schöneberger. Dazu gehöre auch, dass er mehr über den eigenen Tod nachdenke. „Vor der Geburt meines Sohns gar nicht“, so der Sänger der Rockband Revolverheld.

„Jetzt, wo die nächste Generation da ist, habe ich schon ein bisschen angefangen, darüber nachzudenken.“

Quelle: instagram.com

Auch interessant:

Parallelen zu eigener Kindheit

Darüber hinaus entdecke er derzeit vor allem viele Parallelen zu seiner eigenen Kindheit: „Ich habe mit meinem Vater irre viel Zeit verbracht und wir sind jetzt echt noch gute Kumpels. Das wäre dann das, was ich mir für meinen Sohn auch wünsche.“

Als Junge habe er mit seinem Vater häufig gebastelt und gebaut. Heute würden sein Vater und sein Sohn diese Familientradition fortsetzen. „Mein Sohn hat jetzt eine Werkbank da stehen und die beiden treffen sich immer“, berichtet Johannes Strate.

Quelle: instagram.com

Galerie

Handwerklich unbegabt

Auf ihn selbst sei das „Handwerker-Gen“ allerdings nicht übergegangen. Trotzdem ist Johannes Strate keineswegs der vergeistigte Künstler, der klassischerweise zwei linke Hände hat.

„Wenn es im Studio ums Lampen anbringen und so einen Krempel geht, dann kriege ich das schon noch hin“, sagt er. Doch eigentlich zieht es ihn mittlerweile mehr in den Garten: „Ich kann ein Spießer-Geheimnis verraten: Ich habe einen Rasenmäher-Roboter. Das ist eigentlich das Allerletzte.“

Quelle: instagram.com

Das komplette Interview mit Johannes Strate gibt es am Samstag, den 15. August 2020, ab 11:00 Uhr in der Radio-Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“ auf barba radio. Das Format läuft immer samstags von 11:00 bis 13:00 Uhr und sonntags von 16:00 bis 18:00 Uhr.

Das sind die Revolverheld-Alben

Mit der Band Revolverheld feierte Johannes Strate als Frontmann große Erfolge.

Die Gruppe wurde zunächst unter dem Namen „Manga“ im Winter 2002 in Hamburg gegründet. 2004 nannte sie sich in „Tsunamikiller“ um. Seit dem Tsunami Ende 2004 in Asien nennt sie sich „Revolverheld“.

Das letzte Studioalbum liegt schon zwei Jahre zurück. Das sind alle Alben im Überblick:

2005 Revolverheld

2007 Chaostheorie

2010 In Farbe

2013 Immer in Bewegung

2018 Zimmer mit Blick