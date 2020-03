Rihanna will unbedingt ein Baby, auch ohne Mann!

Mit den Männern will es bei Rihanna (32) irgendwie nicht klappen, erst vor wenigen Wochen trennte sie sich von dem arabischen Unternehmer Hassan Jameel. Dabei wünscht sich die Sängerin sehnlichst eine eigene Familie und ganz viele Kinder.

„Ich werde Kinder haben, drei oder vier“, erklärt die Sängerin entschlossen gegenüber der britischen ‚Vogue‘. Und dabei möchte sie ihr Schicksal nicht in die Hände eines Partners geben, denn sie ergänzt: „Die Gesellschaft wertet dich als Mutter ab, wenn es keinen Vater im Leben deiner Kinder gibt. Das Einzige, was zählt, ist Glück. Das ist die einzige gesunde Beziehung zwischen einem Elternteil und seinem Kind. Das einzige, was ein Kind braucht, ist Liebe.“

Quelle: instagram.com

Biologische Uhr tickt

Sie selbst kann sich gut vorstellen, auch ohne Partner Kinder zu bekommen, Möglichkeiten dazu gibt es schließlich einige. Vor wenigen wurde Rihanna 32 Jahre alt und es scheint so, als ob der Wunsch endlich Mutter zu werden immer größer wird.

Mit Hassan Jameel war Rihanna offenbar über zwei Jahre liiert, zeigte sich mit ihm aber nie offiziell in der Öffentlichkeit. Rote-Teppich-Auftritte gab es mit dem arabischen Geschäftsmann nie. Für viele ziemlich überraschend kam dann die Trennung Anfang des Jahres.