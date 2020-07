Rob Kardashian teilt zuckersüßes Foto von Töchterchen Dream

Rob Kardashian hat anscheinend gerade das dringende Bedürfnis zu zeigen, wie gut sein Leben läuft. Und glücklich schätzen kann er sich auf jeden Fall, bei dieser bezaubernden Tochter!

Am Samstag teilte der „Keeping Up with the Kardashians“-Star einen süßen Schnappschuss seiner Tochter Dream Kardashian (3) mit ihren Cousinen und Cousins True Thompson ( 2), Chicago West (2) und Saint West (4).

Auf dem Familienfoto trägt jedes der Kinder eine Medaille um den Hals, die Rob ihnen anscheinend für eine Art Familien-Wettbewerb verliehen hat. „DU bekommst eine Medaille! DU bekommst eine Medaille! Und DU bekommst eine Medaille und DU bekommst eine Medaille!“ beschriftete der stolze Vater das Bild und bezog sich dabei auf einen aktuellen Werbe-Slogan von Oprah Winfrey.

Quelle: instagram.com

Er war auch bei der fetten Party für Kim dabei

Dream und Chicago schauen eher etwas verdutzt in die Gegend, während True und Saint ihr strahlendes Lächeln zeigen. Robs Tochter, die er mit Ex- Blac Chyna teilt, scheint sich eine zusätzliche Medaille verdient zu haben, die sie in einer kleinen Plastiktüte in ihrer Hand hält.

Der entzückende Familienmoment kommt eine Woche, nachdem sich die Familie Kardashian-Jenner zu Ehren von Khloé Kardashians 36. Geburtstag versammelt und ihr eine Party mit Schlauchbooten, süßen Leckereien und farbenfrohen Dekorationen geschmissen hatte.

Er ist ein festes Familienmitglied

Dabei gerieten die Schwestern Kourtney und Kendall Jenner in einen spielerischen Streit mit Khloé gerieten (der von Kylie Jenner natürlich vor der Kamera festgehalten wurde ). „Sweet 16 ?“, schrieb Rob daraufhin zu einem Beitrag mit einem Foto von sich und Kourtney. Momager Kris Jenner teilte das gleiche Foto auf ihrem eigenen Account und schrieb dazu: „Diese beiden Süßen.“

Quelle: instagram.com

Scheint als würde Rob Kardashian sich wieder mehr in den K.-Clan integrieren und das auch gerne der Welt zeigen.