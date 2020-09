08.09.2020 12:30 Uhr

Robert Lewandowski schwer verliebt im Urlaub

Robert Lewandowski ist mit seiner Familie im Urlaub. Auf Instagram hält er seine Fans auf dem Laufenden, was er dabei so treibt.

Robert Lewandowski (32) genießt derzeit seinen wohlverdienten Urlaub mit seiner Frau Anna und den Töchtern Laura und Klara. Darüber, wohin es die vier verschlagen hat, kann man allerdings nur mutmaßen, denn das Ziel der Reise hat der Fußballer bisher noch nicht verraten. Auf Instagram teilte der Stürmer zuletzt aber dennoch jede Menge Eindrücke von seinem Trip.

Quelle: instagram.com

Mit der kleinen Laura auf der Yacht

Im Vergleich zu seinen Anhängern hierzulande darf sich der Pole über sonniges Wetter und strahlend blauen Himmel freuen. Auf den Bildern, die der FC Bayern-Star auf der Plattform gepostet hat, zeigt er sich einmal mit seiner Frau und der kleinen Klara am Strand, das andere Mal mit der frischgeborenen Laura im Arm auf einer Yacht.

Quelle: instagram.com

Auch interessant:

Anna Lewandowski feiert Geburtstag

Am 7. September feierte die ehemalige Athletin ihren 32. Geburtstag. Anlässlich dessen postete der Fußballer ein Kuss-Bild mit seiner Liebsten. Zu dem Beitrag schrieb Robert eine emotionale Botschaft an seine Frau: „Möge dein Leben voller Liebe und Glück sein. Du bist fürsorglich, erstaunlich und die beste Mutter und eine wahre Inspiration! Vielen Dank für deine Unterstützung, für deine Hilfe, für deinen Rat. Ich bin so stolz, dich meine Frau nennen zu können.“

Das sagen die Follower

Wer seine Partnerin derart liebevoll würdigt, kassiert auch eine Menge positives Feedback. „Was für ein Romantiker“, schrieb zum Beispiel ein Nutzer. „Ein schönes Paar, echt beneidenswert“, fand ein anderer.

Quelle: instagram.com

Die beiden sind seit 2013 miteinander verheiratet und scheinen sich wohl sehr verbunden zu sein. Privat und beruflich könnte es bei Robert Lewandowski derzeit also nicht besser laufen. Zuletzt konnte das Fußball-Idol mit seinem FC Bayern München sogar das Triple, bestehend aus Bundesliga, DFB Pokal und Champions League gewinnen.

Der beste Stürmer der Bundesliga

Mit stolzen 34 Toren wurde der Pole zudem zum Torschützenkönig der Bundesliga gekrönt. Timo Werner auf dem zweiten Platz schoss im Vergleich dazu „nur“ 24 Tore.