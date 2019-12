Rocco Stark ist jetzt offiziell geschieden

Rocco Stark ist nun offiziell geschieden. Der 33-Jährige hat einige turbulente Monate hinter sich: Ein halbes Jahr nachdem er seine Frau Nathalie das Ja-Wort gegeben hat, gab er zu Beginn dieses Jahres die Trennung bekannt.

Bis zuletzt versuchte er seine Angetraute zurückzugewinnen und lief für sie vor einigen Wochen sogar von Berlin nach München um ihr seine Liebe zu beweisen. Doch seine Ex wollte ihrer Beziehung keine weitere Chance geben.

„Tja, nun ist es so weit“

Obwohl er sich zunächst gegen das finale Aus seiner Ehe gewehrt hatte, ist sie nun auch auf dem Papier zu Ende. Via Instagram verkündete der einstige Dschungelcamp-Kandidat jetzt: „Tja, nun ist es so weit, offiziell seit dem 12. Dezember geschieden.“ Er habe lange darüber nachgedacht, „ob ich das bekannt gebe oder nicht“.

Da es allerdings schon einige Gerüchte darüber gab, denke er, dass es „besser so“ sei. Obwohl sein Liebesglück mit Nathalie nur wenige Monate nach der Hochzeit zu Ende ging, glaub er noch immer an die Ehe. „Trotz allem: Wenn sie ernst gemeint ist, ist die Ehe was Tolles, etwas Schönes. Gebt die Hoffnung nicht auf, ich mache es auch nicht. Die Richtige kommt“, so seine Worte.