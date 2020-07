Roisin Murphy will die coolste 55-Jährige werden, die es je gab

Roisin Murphy ist überzeugt davon, mit 55 Jahren am coolsten zu sein. Die heute 46-Jährige hat nie vergessen, dass die am besten gestylte Person, die sie in ihrem Leben bisher sah, eine Mittfünzigerin in einem Designer-Anzug war.

Im Interview mit „ELLE“ verrät Roisin: „Ich war immer davon überzeugt, dass ich mit Mitte 50 am coolsten sein werde. Während meiner ersten Tour mit Moloko sah ich die am besten gestylte Frau der Welt in einer Flughafenlounge für die erste Klasse in Berlin. Sie trug einen Jil Sander-Kostüm. Sie hatte kurze Haare und war ungefähr Mitte 50. Ich werde sie nie vergessen.“

Quelle: instagram.com

Sie steht auf Wrestler-Outfits

Laut Roisin ist das Geheimnis eines zeitlosen Stils „Veränderung und Herausforderung.“

Im Interview erklärt sie ihre Mode-Philosophie weiter: „Zur Zeit finde ich britische Wrestler-Outfits der 80er Jahre gut. Wenn Style irgendeine Art von Zukunft haben soll, dann geht es um Veränderung und Herausforderung, daher versuche ich immer, mich zu pushen.“

Sich an anderen zu messen war nie eine Option für die ausgefallene Musikerin: „Meinen Rock hochzuziehen war das einzige, dass ich mit den Mädchen meiner Schule gemeinsam hatte.“ (Bang)