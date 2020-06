Rolling-Stones-Star Charlie Watts: Familienzuwachs mit 79

Rolling Stones-Schlagzeuger Charlie Watts hat während der Corona-Pandemie einen fünfjährigen Windhund adoptiert. Der 79-jährige Musiker und seine Frau Shirley haben ihr neues Familienmitglied namens Suzie – das vom „Forever Hounds Trust“ gerettet wurde – in ihrem Zuhause willkommen geheißen.

Die Organisation hat sich sehr darüber gefreut, den beiden bei der Suche nach dem richtigen Haustier unter die Arme greifen zu können.

Shirley setzt sich für das Programm ein

In einer Erklärung sagte Jan Lake, Vorsitzender des Programms dazu: „Es ist im Moment eine wirklich schwierige Zeit für alle, und das gilt auch für die Tierrettungs-Organisationen. Es gibt immer noch so viele Hunde, die unsere Hilfe brauchen, aber wir sind immer noch in der Lage, Hunde zu Hause unterzubringen, aber wir können dies nur unter bestimmten Umständen tun.“

„Zum Glück sind Shirley und Charlie der Wohltätigkeitsorganisation bekannt, und wir konnten den richtigen Hund für ihre Familie finden.“ Die Frau des „Gimme Shelter“-Rockers ist ja auch eine langjährige Unterstützerin der Wohltätigkeitsorganisation. (Bang)