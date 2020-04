Salma Hayeks Karrieretipp: „Hör dich dümmer an und sprich schneller!“

Salma Hayek sollte sich einst bei Dreharbeiten in einer Rolle dümmer anhören. Die ‚Lady Business‚-Darstellerin wuchs in Mexiko auf und begann ihre Karriere in der mexikanischen Soap ‚Teresa‘ im Jahr 1989.

Für ihr schauspielerisches Handwerk ließ sie sich damals von ihrem polnischen Lehrer inspirieren, der zwar sehr streng war, ihr aber vieles beibrachte.

„Dümmer und schneller!“

So erzählte die Schauspielerin gegenüber dem ‚Total Film‘-Magazin: „Ich erinnere mich, dass ich diese Rolle hatte. Ich fing an zu schwitzen und er unterbrach mich und sagte, ‚Setz dich hin – du kommst hier nicht seit zwei Wochen her, weil du nicht korrekt schwitzt. Du musst jedes noch so kleine Detail studieren. Du musst jede einzelne Requisite lieben.“

Allerdings konnte die heute 53-Jährige diese Tipps nicht immer in der Praxis umsetzen. So wurde ihr einst sogar gesagt, sie solle sich dümmer anhören:

„Unglücklicherweise hatte ich nicht viele Möglichkeiten, viele Rollen anzunehmen, mit denen ich diese Dinge anwenden konnte, die ich gelernt habe. Oder man lernt sie, aber sie lassen dich nicht. Ich hatte einmal einen Regisseur, der mir gesagt hat, ‚Dümmer und schneller. Hör dich dümmer an und sprich schneller!’“ (Bang)