Sam Smith: Weihnachtsgruß in High Heels

Sein wir mal ehrlich: Die meisten Promi-Weihnachtsgrüße sehen recht ähnlich aus: Man sitzt aufgebrezelt vor dem festlich geschmückten Baum und knuddelt den Partner oder ein Hund oder alternativ auch ein Kind oder eine Katze.

Dann gibt es noch die Promis, die sich gemeinsam mit ihren Lieben den Bauch vollschlagen und einen kurzen Schnappschuss an der gedeckten Tafel machen. Ganz anders ist da aber Britenstar Sam Smith (27) drauf.

Eine Runde Lüftküsschen

Der Sänger schickte vor der Bescherung noch einen kurzen Weihnachtsgruß an seine Fans. Darin räkelt er sich theatralisch an einer Mauer und trägt dazu ein Paar knallrote High Heels und ein Kostüm in Morgenmantel-Optik. Er wirf seinen Fans dabei ein Luftküsschen zu, bevor er eine Einfahrt entlang stöckelt.

Dazu schreibt der Popstar: „Hiermit melde ich mich für die Weihnachtsferien ab. Seid freundlich zueinander, passt auf euch auf und habt ein paar schöne Wochen mit wunderbaren Menschen.“

Sam Smiths Fans feiern ihn für dieses Video. So kommentiert ein Follower: „Du bist so eine Inspiration in dem du einfach du selbst bist. Schöne Feiertage wünsche ich dir.“ Ein anderer schreibt – angelehnt an die TV-Show „RuPauls Dragrace“ – „Now Sashay Away!“