05.01.2021 11:11 Uhr

Sarafina Wollny und Peter bekommen Zwillinge

Sarafina Wollny und ihr Peter schweben im Baby-Glück. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die beiden endlich Nachwuchs erwarten, nun gibt es gleich doppelt Grund zur Freude: Sie bekommen Zwillinge.

Sarafina Wollny und ihr Mann Peter haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sich die beiden ein Baby wünsche, doch geklappt hatte es lange Zeit nicht.

Silvia wird wieder Oma

Mitte Dezember postete Wollny-Familienoberhaupt Silvia dann ein Bild von einem Ultraschallbild und verkündete die Schwangerschaft. Natürlich nicht ihre eigene, jedoch ließ sie offen, welches ihrer Kinder ein Baby erwartet.

Fans hatten gehofft, dass es endlich bei Sarafina und Peter geklappt hat, schließlich war der Babywunsch sehr groß. Dann die freudige Nachricht: Sarafina ist schwanger.

„Ich bin schwanger“

Mit einem Ultraschallbild verkündete sie die süßen News und schrieb: „10 Jahre gehen Peter und ich jetzt gemeinsam durchs Leben. Ab nächstes Jahr halten wir dann unser Wunder in den Armen, über 6 Jahre haben wir auf diesen Moment gewartet.“

Sie selbst könne es „immer noch nicht fassen“, freut sich Wollny und beendet ihre Nachricht mit den Worten „Ich bin schwanger“ – in Großbuchstaben.

„Unsere Zwillinge“

Jetzt folgt direkt die nächsten Jubel-News, denn Sarafina bekommt tatsächlich Zwillinge. Auf Instagram teilte sie ein neues Ultraschallbild und schrieb ganz freudig dazu:

„Dürfen wir vorstellen unsere Zwillinge. Wir wurden direkt mit dem doppelten Baby Glück gesegnet, wir sind überglücklich“, so die 25-Jährige. Wow, das sind aber mal super News, da wird Familie Wollny also um zwei Erdenbürger größer.

Neue Folgen

Wer übrigens neue Folgen der „Wollnys“ sehen möchte, der kann sich freuen. RTLZWEI zeigt ab Mittwoch um 20:15 Uhr brandneue Folgen der sympathischen Großfamilie.

Und diesmal müssen Sarafina und Peter eine Ehekrise überstehen. Seit zehn Jahren sind die beiden bereits zusammen – und eigentlich glücklich. Doch ein Jahr nach der großen Traumhochzeit scheint in der Ehe der Wurm drin zu sein. Sarafina bemängelt, dass sich Peter nicht mehr so viel Mühe gibt und sich zu wenig Zeit für die Beziehung nimmt. Peter will seiner Frau nun beweisen, dass er sie immer noch liebt und legt sich mit Unterstützung der gesamten Wollny-Sippe mächtig ins Zeug.

(TT)