Sarah Connor: Hier zeigt sie ihren hübschen Bruder Robin

Sarah Connor gibt nur selten Einblicke in ihr privates Familienleben. Zu den Weihnachtsfeiertagen machte die Sängerin aber mal eine Ausnahme. Auf Instagram postete sie zwei Fotos mit einem jungen Mann, beide in Badeklamotten. Gibt’s etwa einen Neuen an Sarahs Seite?

Nein, bei dem grinsenden Unbekannten handelt es sich um ihren kleinen Bruder. Offenbar macht Connor gerade Urlaub irgendwo in der Sonne, gemeinsam mit der Family. Neben ihrem Bruder hat sie außerdem dem noch die Geschwister Anna Maria (37), Marisa (31), Robin (31), Lulu (27) Valentina (22) und die 2008 geborenen Zwillinge Lex und Mick.

Quelle: instagram.com

2016 musste er vor Gericht

Unter die fröhlichen Bilder schrieb die 39-Jährige: „Wir machen Pause. Ich schicke euch Küsse aus der Sonne!“

Sarah Connor hat insgesamt sieben Geschwister und Robin zählt eindeutig zu den Hotties in der Familie. Offenbar ist der 31-Jährige in seiner Freizeit gerne in der Muckibude – das lässt zumindest sein gut trainierter Oberkörper vermuten. Außerdem ist Robin ein echter Familien (und Hunde)-Mensch. Auf seinem Instagram-Account finden sich sowohl Bilder mit seinen Vierbeinern, als auch mit seinen Geschwistern oder seiner Mama.

Quelle: instagram.com

Dass der 30-Jährige aber auch anders kann, zeigte sich 2016: Weil er einen anderen Mann geschlagen hatte und dieser auf Schmerzensgeld klagte, musste Robin Lewe sich laut Bild.de in Bremen vor Gericht verantworten.