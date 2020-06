Sarah Connor postet Foto mit Sohn Tyler (16)

Sarah Connor hat ein Foto von sich und ihrem Sohn Tyler gepostet. Dabei hält die Sängerin den 16-jährigen Tyler Marc und ihr Privatleben allgemein normalerweise eher aus der Öffentlichkeit zurück.

Offensichtlich haben die beiden neben zahlreichen weiteren Promis zuletzt am Berliner Alexanderplatz gegen Rassismus protestiert – natürlich nicht ohne einen Mundschutz zu tragen.

Tyler setzt ein Zeichen

Auch der Teenager hat einige Aufnahmen hochgeladen, die während der Demo entstanden sind. „Ich finde es wunderschön, so viele Menschen zu sehen, die wissen, was in der Welt passiert und sich gegen Ungerechtigkeit stellen. Zusammen sind wir stark“, so Tyler in seinem Beitrag. Offensichtlich scheint der Jugendliche schon eine starke politische Meinung zu haben.

Rein äußerlich betrachtet ist nicht zu übersehen, dass Marc Terenzi der Vater des 16-Jährigen ist. Mit dem Tänzer war die 39-Jährige von 2002 bis 2010 liiert. Neben Tyler haben die beiden noch eine gemeinsame Tochter (14 Jahre). Seit 2017 ist die Sängerin mit Musikmanager Florian Fischer, in den 1990ern Sänger in der Boygroup „The Boyz“ verheiratet.