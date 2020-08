30.08.2020 20:16 Uhr

Sarah Connor und ihre Tochter rühren Motsi Mabuse zu Tränen

Sarah Connor hat ein Video gepostet, in dem sie mit ihrer Tochter Sommer singt und damit nicht nur ihre Fans berührt.

Sarah Connor wäre in diesem Jahr eigentlich auf Tournee gewesen. Doch dann kam die Corona-Pandemie und die Auftritte der 40-Jährigen mussten auf das nächste Jahr verschoben werden. Nun singt die Künstlerin zwar nicht auf der Bühne aber dafür in ihrer Küche. Unterstützt wird sie dabei von ihrer 14-jährigen Tochter Summer.

Nicht nur die Fans reagierten emotional

Auf Instagram hat die Musikerin gerade ein Video gepostet, auf dem das berührende Duett der beiden zu sehen ist. Mit dem Clip hat die Sängerin nicht nur bei ihren Fans, sondern auch in der Promi-Welt für Gänsehaut pur gesorgt.

Auch interessant:

Nico Santos zieht seinen Hut

„The Voice“-Juror Nico Santos zollte Mutter und Tochter seinen Respekt, in dem er schrieb: „Unglaublich ihr beide.“ Star-Choreograph Jorge González postete zudem Herz-Emojis. Seine „Let’s Dance“-Kollegin Motsi Mabuse hat das Duett sogar zu Tränen gerührt: „Das Beste an dem Video ist zu sehen, wie du ihr zuhörst. Mutterliebe! Ich musste weinen!! Ich liebe es – perfektes Duo“, so die 39-Jährige.

Galerie

Tritt Summer in die Fußstapfen ihrer Mutter?

Ob Sarah und die 14-Jährige wohl bald zusammen ins Studio gehen? Das gesangliche Talent des Teenagers ist jedenfalls nicht zu überhören. Zudem scheint Summer großen Spaß am Singen zu haben. „Es hat so Spaß gemacht. Ich freue mich auf unser nächstes Duett“, wie die Schülerin geschrieben hat. Klingt ganz danach, als dürften sich die Fans in Zukunft auf mehr gemeinsame Auftritte der beiden freuen.

Sarah Conner ist glücklich vergeben

Tochter Summer stammt aus Sarahs Ehe mit Ex-Mann Marc Terenzi, mit dem sie von 2004 bis 2010 verheiratet war. Die Trennung gaben die beiden allerdings schon 2008 bekannt. Neben dem Mädchen haben Sarah und der 42-Jährige noch einen gemeinsamen Sohn. Seit 2010 ist die Blondine mit ihrem Manager Florian Fischer liiert ist.