Sarah Connor zeigt sich so privat wie nie

Sarah Connor (39) hält ihr Privatleben schon lang aus den Medien fern, zeigt wenig Privates auf ihrem Instagram-Account. Jetzt hat die Sängerin eine Ausnahme gemacht und ein sehr intimes Foto von sich und ihrem Partner Florian Fischer (45) geteilt.

So ein privater Moment, den gibt es selten bei Sarah Connor zu sehen. Doch zu Florian Fischers Geburtstag konnte die Sängerin es einfach nicht lassen. Sie postete ein Knutschbild von sich und ihrem Partner und schrieb dazu: „Liebe meines Lebens! Happy Birthday.“ Hach, wie schön…

Quelle: instagram.com

Sie lebt sehr privat

Sarah und Florian sind seit ca. 2010 ein Paar, halten öffentliche Liebesbekundungen jedoch so gut wie möglich aus den Medien fern. Es gibt wenig gemeinsame Bilder. Zusammen haben sie zwei Kinder, eine 2011 geborene Tochter und einen 2017 geborenen Sohn. Das Paar heiratete 2017, bekannt wurde die Ehe jedoch erst viel später.

Zu Beginn ihrer Karriere nahm es Sarah Connor mit der Privatsphäre nicht so streng. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Marc Terenzi hat sie zwei Kinder und ließ sich und ihre Familie mit TV-Kameras begleiten. Sogar ihre Hochzeit 2005 und die Vorbereitungen dazu waren in der Reality-Doku „Sarah & Marc in Love“ zu sehen. 2010 wurde die Ehe geschieden.