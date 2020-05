Sarah Harrison: Darum bekommt ihr 2. Baby kein eigenes Zimmer

Sarah Harrisons zweites Kind soll kein eigenes Kinderzimmer bekommen. Die 28-jährige Influencerin ist momentan mit ihrem zweiten Kind schwanger. Mit Ehemann Dominic Harrison (28) hat sie bereits Töchterchen Mia.

Während die heute Zweijährige damals ein eigenes Kinderzimmer hatte, soll es für Baby Nr. 2 anders laufen, verriet Sarah nun in ihrem neuesten YouTube-Video. „Wir haben einfach bemerkt, dass eigentlich ein Kinderzimmer am Anfang nicht benötigt wird“, erklärte Sarah Harrison.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sarah Harrison (@sarah.harrison.official) am Mai 19, 2020 um 8:36 PDT

Für das erste Jahr

So schlief Mia im ersten Jahr nur bei den Eltern. Genauso möchten es die Influencer auch mit Mias noch ungeborener Schwester machen. „Deswegen haben wir jetzt auch das komplette Schlafzimmer so hergerichtet, dass wir einfach hier alles haben, was wir brauchen“, erzählt die hübsche Blondine weiter.

Dazu gehört eben auch eine Wickelkommode und ein Beistellbettchen. Ob das zweite Kind nach einem Jahr dennoch sein eigenes Zimmer bekommt, steht bislang noch in den Sternen. „Das wissen wir selbst noch nicht“, gibt die werdende Mutter zu. An zu wenig Platz im Haus mangele es jedoch nicht.