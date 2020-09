22.09.2020 19:31 Uhr

Sarah Harrison hat 20 Kilo abgenommen

Sarah Harrison weiß wie man abspeckt. Auf Instagram hat die Influencerin gerade verraten, dass sie stolze 20 Kilo abgenommen hat.

Auch nach zwei Geburten ist Sarah Harrison (29) in absoluter Topform. Doch die Blondine war nicht immer so schlank. In einer Frage-Antwort-Runde hat die Beauty gerade verraten, dass sie in der Vergangenheit 20 Kilo mehr auf den Hüften hatte. „Ich hab mal 80 Kilo gewogen und habe es geschafft 20 Kilogramm abzunehmen“, so Sarah.

So hat Sarah Harrison abgespeckt

„Ich habe mich selbst nicht wohl gefühlt und habe dann mit Sport angefangen. Zudem habe ich mich mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt“, wie sie weiter verraten hat.

Während Sarah Harrison früher also nicht ganz so aktiv war, filmen sie und ihr Mann Dominic Harrison mittlerweile sogar selbst Workouts.

So läuft’s nach der Geburt

Nachdem Sarah am 27. Juli ihre zweite Tochter Kyla bekommen hat, feilt sie mittlerweile wieder fleißig an ihrem After-Baby-Body. „Aktuell trainiere ich nur zuhause mit unseren Programmen. Mit zwei Kids und der Arbeit schaffe ich es gerade nicht ins Fitnessstudio.“ Zu sehr möchte sie sich nach dem Kaiserschnitt aber nicht verausgaben: „Natürlich schone ich meinen Bauch noch und meine Narbe pflege ich auch täglich“, schrieb die Influencerin in ihrer Story.

Tochter Kyla bekommt bald Ohrlöcher

Die beiden Girls scheinen die frischgebackene Mutter also ganz schön auf Trab zu halten. Sarah Harrison hat ihren Followern außerdem verraten, dass die kleine Kyla demnächst wohl ihre ersten Ohrlöcher bekommen soll. „Ich denke in ein bis zwei Monaten gehen wir mit ihr zum Ohrringe stechen. Bei uns in der Familie ist es normal, dass man als Baby Ohrringe bekommt. Ich selbst habe meine auch schon nach wenigen Monaten bekommen. Bei Mia Rose haben wir es auch nicht anders gemacht.“

Glückliche Familie

Mit dem Vater Dominic Harrison(29)ist die ehemalige „Bachelor„-Teilnehmerin seit 2017 glücklich miteinander verheiratet. Ende 2017 bekamen die beiden ihre erste Tochter Mia Rose (2). Im Sommer 2020 folgte dann Baby Nummer zwei. Die Familie lebt in München.