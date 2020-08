30.08.2020 11:32 Uhr

Sarah Harrison: Kurz nach der Geburt geht ihr Label „Samion“ an den Start

Sarah Harrison und ihr Mann Dominic wurden vor Kurzem zum zweiten Mal Eltern. Doch eine Auszeit von der Arbeit gönnen sie sich deswegen nicht.

Vor rund vier Wochen erblickte Sarah und Dominic Harrisons zweite Tochter Kyla, das Licht der Welt. Für die Influencer ist das eine echte Herausforderung, immerhin haben die beiden schon ein Mädchen namens Mia Rose (2), die die Eltern ordentlich auf Trab hält. Doch anstatt in Elternzeit zu gehen, versuchen die Instagram-Stars nach wie vor Arbeit und Familie unter einen Hut zu bekommen.

Die Harrisons sind selbstständig

„Wir arbeiten beide. Wir haben keinen Mutterschutz oder Elternzeit, es geht gleich weiter, wir sind ja selbstständig“, schilderte die ehemalige „Bachelor„-Kandidatin gegenüber RTL. „24 Stunden pro Tag ist zu wenig“, fügte der 29-Jährige hinzu.

Kosmetik-Label „Samion“ geht an den Start

In den vergangenen Monaten war das Paar vor allem mit seinem eigenen Kosmetik-Label „Samion“ beschäftigt, dessen Webseite am 30. August gelauncht wird. Dort sollen Pflege-Produkte für Mütter und deren Babys angeboten werden. Der Name der Marke setzt sich aus den Vornamen Sarah und Dominic sowie dem Nachnamen Harrison zusammen.

Sarah Harrison kann ihr Glück nicht fassen

Klingt alles ganz schön stressig aber dennoch könnten die beiden nicht glücklicher sein. „Wir genießen natürlich jeden Moment und es ist einfach wunderschön, zwei Kinder zu haben. Oft laufen wir rum und denken uns: ‚Hey, das sind beides unsere Kinder“, schwärmte die 29-Jährige.

Mia Rose ist nicht eifersüchtig

„Mia macht sich als große Schwester perfekt. Die macht es uns wirklich einfach. Sie ist null eifersüchtig und sehr harmonisch. Wenn sie vom Kindergarten kommt, fragt sie als Erstes nach Kyla“, ergänzte Dominic.

Privat und beruflich ein eingespieltes Team

Sarah und Dominic Harrison sind seit 2016 ein Paar. Rund ein Jahr später sind die Instagram-Stars vor den Traualtar getreten. Wenige Monate später machte Mia Rose das Glück der beiden perfekt. Ende Juli wurde die zweite Tochter des Dream-Teams geboren.