Sarah Harrison musste sich Geld von einem Fan leihen

Sarah Harrison musste ihre Follower um Geld anschnorren. Eigentlich war die YouTuberin mit ihrer Tochter Mia unterwegs zu Oma, wo die Kleine das Wochenende verbringen sollte.

Doch auf der Fahrt dahin, ging der ehemaligen „Bachelor„-Kandidatin der Sprit aus, weswegen sie in der Nähe von Augsburg eigentlich vor hatte zu tanken.

Auf die Follower ist Verlass

Dummerweise hatte die Blondine aber ihr Portemonnaie zuhause vergessen, wie sie an der Zapfsäule feststellen musste. „Jetzt stehen wir hier in Augsburg, an der Tankstelle aber ich hab mein Geldbeutel zuhause vergessen.“

„Ich komm hier nicht weiter. Domenic würde von München aus 50 Minuten her brauchen“, so Sarah in ihrer Insta-Story. Unter ihren 2,4 Millionen Followern hat sich allerdings eine Anhängerin gemeldet, die zufälligerweise auch aus Augsburg stammt und der 28-Jährigen zur Hilfe eilte.

Zum Dank gab’s eine Markierung in der Insta-Story

Offensichtlich hatte die junge Dame gleich zwei 100-Euro-Scheine im Gepäck. Zum Dank postete die Influencerin ein Selfie mit der hilfsbereiten Followerin, die dadurch wohl auch einige Abonnenten hinzugewonnen haben dürfte.

