04.08.2020 18:15 Uhr

Sarah Harrison zeigt ihren ehrlichen After-Baby-Body

Sarah Harrison teilt mit ihren Fans und Followern fast alles aus ihrem Leben. Erst vor wenigen Tage ist sie zum zweiten Mal Mutter geworden und teilte ihr Glück natürlich auch auf Instagram.

Mit ihrem Mann Dominic Harrison hat Sarah Harrison bereits die kleine Tochter Mia Rose. Als die beiden ihre zweite Schwangerschaft bekannt gaben, fieberten die Fans natürlich begeistert mit.

So heißt die Tochter

Vor fünf Tagen war es dann endlich soweit und Sarah und Dominic verkündeten die Geburt ihrer zweiten Tochter. Selbstverständlich gab es auch direkt ein Bild vom Mini-Harrison.

Zu dem ersten Bild des Babys schrieb Sarah: „Dein erster Atemzug hat unsere Familie komplett gemacht ? ich kann mich im Moment nicht glücklicher schätzen. Welcome to our Family Kyla Harrison.“

Fans freuen sich

Die Fans und Freunde freuen sich für die kleine Familie und beglückwünschen das junge Elternglück. Influencerin Dagi Bee schreibt unter ein Familienfoto: „Wie wunderschön und die kleine sieht aus wie Mia als sie so winzig war, einfach Zwillinge.“

Ein Fan sieht in der kleinen Kyla auf jeden Fall Mama Sarah und schreibt: „Sie geht mehr nach Sarah habt ihr gut hinbekommen eure Töchter.“

Ehrliches Bild

Jetzt postete Sarah ein neues Bild von sich mit Baby Kyla, auf dem sie ihr Oberteil hochgezogen hat. Sie zeigt ihren After-Baby-Body und ihren Bauch, der sich zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht ganz zurückgebildet hat.

Doch die Influencerin will und muss sich gar nicht verstecken, denn sie sieht einfach toll aus. Zu dem neuen Bild schreibt sie: #5dayspostpartum so sieht es aus. Ich bin stolz darauf was mein Körper in den letzten Monaten alles geleistet.“

Follower stimmen zu

Ihre Follower stimmen ihr auf jeden Fall zu und freuen sich, dass Sarah ein so ehrliches Bild von ihrem After-Baby-Body zeigt. „Es ist viel schöner die Realität zu sehen, als immer alles nur perfekt, die kleine ist so goldig! Wünsche euch eine tolle Zeit zu viert“, kommentiert ein Fan.