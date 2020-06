Sarah Harrisons Mia (2) will schon in die Schule

Sarah Harrison erwartet derzeit ihr zweites Kind von ihrem Mann Dominic Harrison. Mittlerweile ist die Influencerin in der 32. Schwangerschaftswoche angelangt. Bis zur Geburt sind es also nur noch wenige Wochen.

Zuletzt hat die 29-Jährige ein Baby-Bauch-Update gepostet. „Und schon wieder ist eine Woche vorbei und die Geburt rückt immer näher“, so die ehemalige „Bachelor„-Teilnehmerin zu dem Foto.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sarah Harrison (@sarah.harrison.official) am Jun 7, 2020 um 6:31 PDT

Kitas öffnen wieder

Da die Kitas nach der Corona-Pause ab der kommenden Woche auch in Bayern wieder öffnen werden, wird die YouTuberin wohl erstmal jede Menge Zeit haben, um sich nach der Geburt mit ihrem Neugeborenen zu beschäftigen.

Doch anstatt vom Kindergarten, träumt Tochter Mia Rose schon davon, in die Schule zu gehen. Dabei ist die Kleine gerade mal zwei Jahre alt. „Ich will in die Schule“, plapperte das Mädchen aufgeregt in Sarahs Insta-Story, während die verkündet hat, dass Mia bald wieder in die Kita darf. Offensichtlich scheint das Kind das Selbstbewusstsein seiner Eltern geerbt zu haben.