27.01.2021 13:33 Uhr

Sarah-Jane Wollny unter Schock: ,,Bin fast in den Gegenverkehr gerast“

Der Winter hält Deutschland nach wie vor fest im Griff. Auf den Straßen herrscht daher vielerorts gefährliche Glätte und es kommt vermehrt zu Unfällen. Auch bei Sarah-Jane Wollny hat es ordentlich gekracht.

Sarah-Jane Wollny (22) hatte einen Autounfall. In ihrer Insta-Story hat die Reality-Darstellerin verraten, was genau passiert ist und wie es ihr seitdem geht. ,, Es war einfach so schlimm…Ich war auf dem Weg zur Arbeit…Als mein Auto ins Schleudern kam, dachte ich jeden Moment, dass es umkippen wird.“ Schuld daran war der starke Schneefall.

Sarah-Jane steht unter Schock

Instinktiv hat die Tochter von Silvia Wollny dabei aber das einzig Richtige getan: ,,Ich habe einfach nur geschaut, dass ich irgendwie das Lenkrad rumgerissen bekomme, um nicht in den Gegenverkehr zu rasen“, erklärte die Tochter von Silvia Wollny ihren Followern. Der Schock stand der 22-Jährigen dabei deutlich ins Gesicht geschrieben. ,,Sowas möchte ich nie wieder erleben. Sowas wünscht man keinem nicht einmal seinem schlimmsten Feind“, so Sarah-Jane bestürzt.

Auto kommt in die Werkstatt

Eins steht jedenfalls fest: In so eine Situation möchte das TV-Sternchen nicht noch einmal kommen. ,,Ich lasse mein Auto jetzt erst mal stehen und durchchecken, damit nicht doch etwas damit ist“, nahm sie sich daher vor.

Estefania bangt um ihre Karriere

Am 27. Januar gibt es ,,Die Wollnys“ übrigens wieder ab 20.15 bei RTLZWEI zu sehen. Dabei steht allerdings nicht Sarah-Jane, sondern ihre Schwester Estefania im Mittelpunkt. Die möchte derzeit als Sängerin durchstarten, zuletzt veröffentlichte sie ihre Debüt-Single ,,Unkaputtbar“. Doch aufgrund der Pandemie wurden zahlreiche Auftritte von Estefania abgesagt und die Veröffentlichung ihres neuen Songs immer wieder verschoben. Ihre Gesangskarriere ist komplett zum Erliegen gekommen, was die Teenagerin extrem frustriert.

Silvia möchte sie unterstützen

Die 18-jährige Estefania hat das Gefühl, dass sie ihren Traum vom Singen komplett an den Nagel hängen muss. Mama Silvia merkt, wie sehr ihre Tochter unter der Situation leidet. Doch zusehen, wie ihre zweitjüngste Tochter aufgibt, das kommt für sie nicht in Frage! Sie will Estefania helfen, damit sie ihren großen Musiktraum nicht aufgibt!

Konzert im Wohnzimmer

Gemeinsam mit dem Rest der Familie kommt sie auf die Idee, für Estefania heimlich ein Wohnzimmerkonzert mit Liveübertragung im Internet zu organisieren, bei dem sie auch erstmals ihren neuen Song singen könnte. Doch wie reagiert Estefania, wenn sie Wind davon mitbekommt, dass hinter ihrem Rücken etwas geplant wird?

,,Die Wollnys“ laufen immer mittwochs, ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI.