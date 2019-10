Sarah Jessica Parker: So lehrt sie ihre Kinder sparsam zu sein

Sarah Jessica Parker lernte ihre größten Lektionen über Geld von Dolly Parton. Die vernünftige Einstellung der 54-jährigen Schauspielerin bezüglich Bargeld wurde zu einem Großteil von der chartstürmenden Country-Sängerin beeinflusst, die „mit nichts aufwuchs“.

Der ‚Sex and the City‘-Star, der mit seinem Ehemann Matthew Broderick die Zwillinge Marion und Tabitha (10) sowie den 16-jährigen James großzieht, sagte in der Sendung ‚The 3pm Pickup‘ des Radiosenders KIIS FM.

„Ich habe das eigentlich von Dolly Parton gelernt, weil ich sie darüber sprechen hörte, dass sie mit nichts aufwuchs, wisst ihr. Sie sagte, als sie endlich Geld hatte, da sagte sie ihren Verwandten, ich werde euch immer geben, was ihr braucht, aber ich werde euch nicht immer geben, was ihr wollt. So sage ich das meinen Kindern. Ich werde mein Bestes geben, um sicherzustellen, dass ihr immer habt, was ihr braucht, aber ihr werdet nicht immer… und ich möchte, dass ihr euch nach etwas sehnt. Ich möchte, dass ihr auf etwas hinarbeitet. Davon träumt und darauf hofft und es wird passieren. Das ist hart zu machen, wenn man es hat.”

Kinder taten Ehe gut

Parker findet auch, dass das Kinderkriegen ihrer Ehe gut getan hat. Die Schauspielerin, die Broderick 1997 heiratete, erklärte:

„So kompliziert und chaotisch, wie die Ehe und Familie sein kann, so denke ich auch, dass es hilfreich ist, die Art und Weise zu sehen, wie meine Kinder meinen Ehemann anschauen. Ich denke, es ist eine Erinnerung, diese Art von reinem Gefühl zu sehen, weil man von Tag zu Tag in einer Ehe festfährt und es viel ist. Du hast irgendwie jeden Tag mit Zeug zu tun, das nicht interessant ist und das nicht romantisch ist… es muss einfach gemacht werden. Oft sehe ich den Ausdruck in ihren Augen, wenn er den Raum betritt, […] und ich werde erinnert – das ist dieser Typ.“