Sarah Joelle Jahnel im 6. Monat schwanger: Vater bleibt streng geheim

Skandalnudel Sarah Joelle Jahnel ist im sechsten Monat schwanger. Das freizügige Model ist überglücklich, denn sie musste in der Vergangenheit eine Fehlgeburt verkraften. Selbstverständlich ist die ehemalige „DSDS“-Kandidaten aus diesem Grund besonders vorsichtig.

„Ich hatte sehr viele gesundheitliche Probleme zu dem Zeitpunkt“, gesteht Sarah Joelle Jahnel gegenüber RTL. „Es war tatsächlich wochenlang überhaupt nicht klar, ob die Schwangerschaft intakt ist oder nicht. Oder ob es sich um ein gesundheitliches Defizit handeln könnte. Diese wochenlange Ungewissheit, hat mich aufgefressen.“

„In einer festen Beziehung entstanden“

Um den Kindsvater macht Sarah Joelle jedoch ein riesiges Geheimnis. Das Baby war nicht geplant. „Ich kann nur so viel sagen, dass ich mich zum Vater des Kinder in der Öffentlichkeit absolut nicht äußern werde. Niemals“, so die mittelmäßige Sängerin.

Sie lässt außerdem durchblicken, dass sie mit dem Vater des Kinder nicht mehr zusammen ist, sagt aber auch: „Das Kind ist auf jeden Fall aus einer festen Beziehung entstanden. Ich bin momentan in keiner Beziehung, soviel kann ich verraten.“

Sehr geheimnisvoll, Frau Jahnel…