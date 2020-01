Sarah Joelle Jahnel schmeißt süße Baby-Party

View this post on Instagram

Es war eine gelungene #Babyshower Party! Danke an alle meine Mädels für das tolle organisieren , die ganze Arbeit die ihr euch für uns gemacht habt plus die ganzen Geschenke für mein kleines #Babymädchen Lia Faé ! ?? Ich habe mich gegen TV Anfragen gestellt um diesen Abend und alles rund ums Thema Geburt , doch so Privat wie möglich zu behalten , aber natürlich werde ich weiterhin auf meinem Instagram Account ausgewählt Bilder und updates mit euch teilen ! ?? Ich bin nun in der #ssw32 angekommen und habe noch ca 8 Wochen bis meine kleine Prinzessin das Licht der Welt erblickt ! Ich bin nun wirklich langsam etwas aufgeregt aber auch überwältigt wie meine Familie und Freunde diese spannende Zeit mit mir meistern !Danke auch , an die ganzen lieben #Mamis hier auf Instagram die mir so liebe Sachen schreiben und mich so gut mit Infos füttern . Ich werde mir ganz bald wieder mehr Zeit nehmen , um auch allen zu Antworten ! ???? #mumtobe2020 #babyshowerparty #itsagirl? #teamrosa? #pregnancy #mumlife Das tolle Babybettchen auf den Bildern , ist übrigens von @comfortbaby.global ! Ein ganz großes Dankeschön auch an euch , das ihr meine beiden Kinderzimmer in Köln und auf Mallorca so zuckersüß mit mir eingerichtet habt ????