Sarah Lombardi bekommt Hauptrolle in einem Film

04.03.2021 17:00 Uhr

Sarah Lombardi ist ein echtes Multi-Talent. Jetzt hat die Sängerin verraten, dass sie die Hauptrolle in einem Film spielen wird.

Bei „Das Traumschiff“ konnte Sarah Lombardi (28) 2019 bereits unter Beweis stellen, dass sie es nicht nur als Sängerin, sondern auch als Schauspielerin drauf hat. Daran möchte die ehemalige DSDS-Finalistin jetzt anknüpfen, wie sie zuletzt in ihrer Insta-Story verraten hat.

Sarah ist voller Vorfreude

„Ich werde einen Film drehen und darin sogar die Hauptrolle spielen! Es macht mich unfassbar stolz und ich freue mich sehr auf das Projekt und die neue Herausforderung“, so Sarah Lombardi, die es offensichtlich kaum erwarten kann.

Julian steht hinter ihr

„Es wird eine sehr spannende und intensive Zeit werden, auf die ich mich jetzt schon vorbereite. Meine Familie spielt dabei eine wichtige Rolle, ohne die würde ich das niemals machen“, wie Sarah außerdem erklärt. Gemeint sind damit ihr Freund Julian Büscher sowie ihr kleiner Sohn Alessio, der aus der Ehe mit Ex Pietro Lombardi stammt.

Diese Rollen könnte Sarah spielen

Um welches Projekt es sich konkret handelt, hat das Energiebündel bisher aber noch nicht verraten. Die Fans dürfen also gespannt sein. Vorstellbar wäre zum Beispiel eine Rolle als singende Märchen-Prinzessin oder als junge Powerfrau in einer Familienkomödie. Doch bisher sind das nur Spekulationen.

Galerie

Sarah Lombardi auf dem Traumschiff

An der Seite von Florian Silbereisen hat Sarah bereits 2019 gezeigt, dass sie nicht nur mit einem Mikrofon in der Hand, sondern auch vor der Kamera überzeugen kann. Damals war sie allerdings nur in einer kleinen Rolle zu sehen. Mit dem neuen Projekt wartet auf Sarah also eine große Herausforderung.

Hat Julian deswegen seine Karriere beendet?

Während der Dreharbeiten wird ihr ihr Freund Julian wohl den Rücken freihalten und sich um den kleinen Alessio kümmern. Erst vor wenigen tagen hat der Kicker bekannt gegeben, dass er fortan kürzertreten möchte, vermutlich um mehr Zeit für sein Privatleben und seine Familie zu haben. Gut möglich, dass der überraschende Rücktritt aus dem Fußball-Business mit dem anstehenden Projekt seiner Verlobten Sarah zu tun hat.

(JuC)