22.08.2020 20:05 Uhr

Sarah Lombardi lässt sich von ihrem Freund nichts verbieten

Sarah Lombardi möchte sich von ihrem Freund nichts verbieten lassen. Darum geht die Sängerin auch heimlich in Sisha-Bars, wie sie auf Instagram verraten hat.

Seit einigen Monaten sind Sarah Lombardi und Julian Büscher glücklich miteinander liiert. Doch offensichtlich legt die Künstlerin Wert darauf, dass sie auch während einer Beziehung ihr eigenes Ding machen kann. Wie wichtig ihr das ist, hat die 27-Jährige gerade in ihrer Insta-Story gezeigt.

Quelle: instagram.com

Sarah Lombardi selten frech

„Ich lasse mir von meinem Freund gar nichts verbieten. Wenn ich in eine Sisha-Bar gehen möchte, dann gehe ich eben in eine Sisha-Bar. Ganz ehrlich? Das juckt mich nicht“, erklärte die ehemalige „DSDS„-Teilnehmerin in einem rotzigen Tonfall, während sie sich Lipgloss aufgetragen hat.

Ausgerechnet in diesem Moment öffnete Freund Julian die Tür hinter ihr und fragte sichtlich verwundert: „Wohin gehst du? Wieso schminkst du dich“, wollte der Fußballer wissen.

Quelle: instagram.com

Sie hat Julian angelogen

„Ach, ich probiere nur meinen neuen Highlighter aus und gehe dann schlafen“, log Sarah offensichtlich. Bahnt sich da etwa ein Beziehungs-Drama an? Wohl eher nicht. Bei dem Clip, den die Sängerin da hochgeladen hat, handelt es sich nämlich nur um einen Spaß, den sich die beiden da erlaubt haben.

Sarah macht sich über andere Frauen lustig

Lustig anzusehen ist es aber allemal. Wahrscheinlich wollte die 27-Jährige damit einfach nur all die Frauen nachahmen, die behaupten, sich von ihren Partnern nichts vorschreiben zu lassen, sich von Angesicht zu Angesicht dann aber doch nicht trauen zu sagen, dass sie sich in einer Bar verabredet haben.

Urlaub in Portugal

Erst vor wenigen Wochen waren Sarah Lombardi und ihr Julian im Pärchen-Urlaub in Portugal. In ihrer Story lieferte die Musikerin zuletzt einen eindeutigen Liebes-Beweis. Zu einem Kuss-Foto, das während der Reise entstanden ist, schrieb sie: „Es war der schönste Urlaub, den ich je hatte und so richtig genossen habe.“

Sarahs vorherige Ehe ist gescheitert

Zuvor war die Beauty mehrere Jahre mit Pietro Lombardi verheiratet, mit dem sie einen fünfjährigen Sohn namens Alessio hat. Die beiden stehet trotz der Trennung im Jahr 2016 in einem guten Verhältnis.