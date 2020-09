18.09.2020 15:54 Uhr

Sarah Lombardi und ihr Bruder hatten noch nie Zoff

Sarah Lombardi hat ihren Bruder gezeigt. In ihrer Insta-Story hat die Sängerin gerade mehrere Fotos von Gianluca Engels gepostet und ihm zum Geburtstag gratuliert.

Sarah Lombardi’s Bruder Gianluca feierte am 18. September seinen 23. Geburtstag. Aus diesem Anlass hat die Künstlerin in ihrer Story mehrere Kindheitsfotos gepostet, auf denen die beiden Geschwister zusammen zu sehen waren. Mit ihren dicken Bäckchen lächelte die Künstlerin auf einem der Schnappschüsse verlegen in die Kamera, während sie ihre Arme schützend um ihren Bruder gelegt hat.

Sarah Lombardi und Gianluca haben ein gutes Verhältnis

Zu einem anderen Bild, das wohl während der Teenie-Zeit der Musikerin entstanden ist, schrieb Sarah: „Wahnsinn. Wir haben uns nie gestritten. Nie.“ Doch auch heute scheint das Duo noch ein ausgesprochen gutes Verhältnis zueinander zu pflegen. „Ich bin stolz auf dich und darauf, wer du heute bist“, lobte sie Gianluca.

Ab und zu ist er „grummelig“

„Das Herz am rechten Fleck und so liebevoll aber manchmal ein bisschen grummelig“, beschrieb sie ihr Bruderherz weiter. Naja, kein Mensch ist eben perfekt. Während Sarah Lombardi mit Julian Büscher Liebes-Glück gefunden hat, scheint auch Gianluca in festen Händen zu sein.

Gianluca ist vergeben

Auf Instagram postet der Kölner immer wieder Bilder mit seiner Freundin Celine. Sarah Lombardi und ihr Bruder sind im westfälischen Hürth aufgewachsen. Die Mutter der beiden stammt aus Italien, ihr Vater ist Deutscher.

Sarah Lombardi ist ein Familienmensch

Dass Sarah ein echter Familienmensch ist, zeigt sich auch darin, dass sich ihr Leben neben der Musik in erster Linie um ihren Sohn Alessio (5) dreht. Der Junge stammt aus ihrer Ehe mit Pietro Lombardi. Nachdem sich die beiden 2013 das Ja-Wort gegeben haben, folgte 2019 die Scheidung, nachdem bekannt wurde, dass Sarah Pietro fremdgegangen ist. Mittlerweile pflegen die beiden aber wieder eine gute Beziehung zueinander.