Dienstag, 28. Juli 2020 20:07 Uhr

Sarah Lombardi verarscht Pietro an der Klingel

Sarah Lombardi hat ihren Ex-Mann Pietro verarscht. Mit einem Klingelstreich hat die Sängerin den 28-Jährigen mächtig auf den Arm genommen. Mit dieser Insta-Story dürfte sie wohl die meisten ihrer Fans zum Lachen gebracht haben.

Während sich die meisten Fans der 27-Jährigen wohl zuletzt als Kind die Zeit mit Klingelstreichen vertrieben haben, scheint die Künstlerin nach wie vor ihren Spaß daran zu haben. In ihrer Story hat Sarah nämlich gezeigt, wie sie zunächst bei ihrem Ex Pietro geklingelt hat.

Quelle: instagram.com

Sarah zeigt ihre Mickey Maus-Stimme

An der Sprechanlage hat sie den ehemaligen DSDS-Gewinner dann in Pieps-Stimme gefragt, ob er denn der „echte Pietro“ sei. „Ich klinge wie Mickey Maus. Ich kann sowas nicht“, so die gebürtige Kölnerin zu dem Beitrag. Doch Pietros Reaktion wurde leider nicht gezeigt. Aber wieso war Sarah denn überhaupt bei ihrem Ex-Partner?

Gemeinsamer Sohn

Da die beiden einen gemeinsamen Sohn haben, dürfte die Künstlerin den kleinen Alessio (5) wohl entweder zu ihrem Vater gebracht oder ihn abgeholt haben. Erst vor wenigen Tagen kassierte Sarah Lombardi allerdings einen Shitstorm.

Quelle: instagram.com

Darum war sie in Österreich

Nachdem die „I Miss You“-Interpretin ein Foto aus Kitzbühel gepostet hat, schrieb zum Beispiel ein User: „Wann arbeitet die denn mal?“ Ein anderer schrieb: „Kannst du nicht mal zuhause bleiben?“

Sarah hat in Österreich allerdings keinen Urlaub gemacht, sondern war in Florian Silbereisens ARD-Show „Schlager, Stars & Sterne“ zu sehen. Außerdem begrüßte der Moderator Roland Kaiser, Matthias Reim, Andy Borg, DJ Ötzi, Thomas Anders, Voxxclub sowie Giovanni Zarrella.

Das wurde aus Sarah Engels

2011 wurde die Musikerin – damals noch als Sarah Engels – durch die Casting-Show DSDS bekannt. Dabei belegte sie den zweiten Platz, ihr späterer Ehemann Pietro gewann die Staffel. Rund zwei Jahre später haben sich die beiden das Ja-Wort gegeben. 2015 kam der gemeinsame Sohn Alessio zur Welt. Doch wenige Monate später folgte die Trennung.