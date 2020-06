Sebastian Pannek genervt: „Wir werden das Baby niemals zeigen. Akzeptiert das!“

Sebastian Pannek und seine Frau Angelina haben zuletzt ihr erstes Kind bekommen. Dass die beiden den kleinen Jungen nicht öffentlich zeigen wollen, scheint vielen Fans aber so gar nicht zu passen. Dazu hat sich der Ex-Bachelor nun geäußert.

„An alle noch mal: Wir werden den Jungen niemals, niemals, niemals, niemals hier zeigen. Es wird keine Füße geben. Es wird auch keine Finger geben. Es wird auch keine Bilder mit Mütze geben oder sonst irgendwas. Wir werden ihn einfach niemals zeigen. Akzeptiert das bitte!“, stellte er auf Instagram klar.

Er hat es schon vor der Geburt klargestellt

Dabei hatte der 33-Jährige schon vor der Geburt klargestellt, dass es in den sozialen Medien keine Fotos von dem Baby geben werde. „Der wird bei Instagram keine Rolle spielen, der wird im TV keine Rolle spielen und auch in sonstigen Medien nicht. Da wird er komplett rausgehalten. Das war für uns schon immer klar“, kündigte er in einem Post an.

Trotzdem haben sich einige Fans verärgert gezeigt, den Nachwuchs der Influencer nicht zu Gesicht zu bekommen. „Also ich finde, dass diese Geheimnistuerei richtig nervt!“, lautete zum Beispiel ein Kommentar.

Fans finden es unsympathisch

„Sorry, aber im Moment sehr unsympathisch. Irgendwelche Dinge posten, die von der Geburt des Kindes ablenken“, beschwerte sich ein anderer User.

Bleibt abzuwarten, ob die Nutzer die Ansage von Sebastian Pannek beherzigen. Seine Frau Angelina hat sich zu den Forderungen der Fans bisher aber noch nicht geäußert. (Bang)