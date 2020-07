Sebastian Preuss kann nach Motorradunfall wieder selbstständig stehen

Anfang Juni verunglückte "Bachelor" Sebastian Preuss mit dem Motorrad, in einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und war auf die Gegenfahrbahn geraten.

Sebastian Preuss kam mit einem gebrochenen Arm und einem gebrochenen Bein davon, bei seinem neuen Motorrad ist ein Sachschaden von rund 20.000 Euro entstanden. In den letzten Wochen musste Sebastian allerhand Behandlungen über sich ergehen lassen und kämpfte sich langsam wieder zurück.

Quelle: instagram.com

„Verrückt, ich stehe!“

Wochenlang war er auf Krücken angewiesen, auf Instagram berichtet er jetzt aber von einem kleinen Erfolg, er kann ohne seine Krücken stehen: „Verrückt, ich stehe das erste Mal auf beiden Beinen nach sieben Wochen“, freut sich Sebastian.

Quelle: instagram.com

Und weiter: „Es ist so verdammt geil, dass ich lachen und weinen gleichzeitig könnte!“ Für den Profi-Kickboxer waren die letzten Wochen nicht einfach, schließlich ist er als Sportler durchtrainiert und stets aktiv. Doch seine Verletzungen fesselten ihn an sein Bett und zuletzt an die Krücken.

Seine Reha hat er nun beendet und schreibt: „Was das Training anging gab es natürlich Höhen und Tiefen, trotzdem bin ich sehr gut vorangekommen, so gut, dass ich schon auf beiden Beinen selbstständig stehen kann.“