Serkan Yavuz äußert sich erstmals zur Trennung von Carina Spack

"Bachelorette"-Promi Serkan Yavuz wehrt sich gegen seine Follower. Sie sollen ihre Meinung zu seinem Privatleben für sich behalten.

Mitte November machten Serkan Yavuz (27) und Carina Spack (24) ihre Trennung auf Instagram offiziell. In dem Post von Serkan hieß es damals, man habe sich im Guten getrennt und trotz allem auf ein wunderbares Jahr zurückblicke.

Nach zwei Wochen des konsequenten Schweigens zu dem Thema meldete sich Serkan am Freitag wieder zu Wort. Allerdings ganz anders als gedacht!

Serkan Yavuz wütet auf Instagram

Der TV-Promi macht den Usern auf Instagram nämlich eine sehr deutliche Ansage. Er will, dass sie sich aus seinen privaten Angelegenheiten raushalten.

Er wütete in seinen Storys: „Ihr habt doch gar keinen Plan, was zwischen uns vorgefallen ist. Ihr wisst doch gar nicht, was passiert ist. Also mischt euch doch auch nicht ein. Es gibt genau vier, fünf Leute, die davon wissen, die mitreden können. Aber ihr haltet euch doch raus. … Klar ich bin eine Person des öffentlichen Lebens, aber irgendwann nervt es halt auch.“

Keinen Bock auf Ratschläge

Noch weniger Lust hat der Regensburger auf schlaue Ratschläge. Der „Bachelorette“-Star konterte weiter:

„Ich bin der letzte Mensch, der auf irgendwen hört. Ich mache immer mein eigenes Ding. Die Einzige, die mir was sagen kann, ist meine Mama und fertig. Also ich bitte euch, geht mir nicht auf den Sack und verpisst euch jetzt langsam. Es reicht.“

Sein Schlusswort zu Carina

Zu guter Letzt äußerte sich Serkan Yavuz dann doch noch zum Thema Carina Spack. Er versicherte seinen Followern eindringlich, dass er die Beziehung nicht leichtfertig beendete. Er schrieb:

„Ich habe diese Entscheidung nicht einfach von heute auf morgen getroffen. Ich bin ein Mensch, der über sehr viel hinwegsieht und sich denkt, egal nächstes Mal wird´s anders und wenn´s noch 5x so ist, finde ich für mich selbst noch eine Ausrede, um es zu verharmlosen, wenn mich etwas arg nervt.

Keiner ist perfekt, auch ich nicht! Aber am Ende, wenn man sich nicht mehr wohlfühlt, bringt es nichts. Ich werde hier nicht ins Detail gehen, auch Carina nicht, also spart euch eure Nachrichten.“

Währenddessen leidet seine Ex

Auch wenn die Stars nicht mehr über den Grund für die Trennung erzählen wollen, geht aus Serkans Post hervor, dass er die Beziehung beendete. Für Carina Spack kam das Liebes-Aus wohl doch einigermaßen überraschend.

Sie leidet immer noch unter schwerem Liebeskummer. Sie kann nicht schlafen, sie kann nicht essen und sucht täglich Trost bei ihren Pferden, um irgendwie mit der neuen Situation fertig zu werden.

