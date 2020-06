Shay Mitchell holt sich Mama-Tipps von Troian Bellisario

Shay Mitchell wendet sich an ihre "Pretty Little Liars"-Kollegin Troian Bellisario für Erziehungstipps. Die Schauspielerin und ihr Partner Matte Babel wurden im Oktober letzten Jahres erstmals Eltern.

Wie es der Zufall wollte, hatte Shays gute Freundin Troian ein Jahr vor ihr ein Baby zur Welt gebracht und so kann sich die 33-Jährige stets bei ihrem Co-Star melden, wenn sie Rat benötigt. „Es ist einfach wunderbar, Tipps von ihr zu bekommen“, schwärmt sie.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Shay Mitchell (@shaymitchell) am Mai 26, 2020 um 12:28 PDT

„Sie wird die beste Mama aller Zeiten sein“

„Sie ist so unglaublich in allem, was sie tut, vor allem als Mutter. Ich habe sie auf Kurzwahl.“ Die 34-Jährige habe ihr geraten, stets auf ihr Bauchgefühl zu hören – „und auf nichts anderes“, erklärt Shay im Gespräch mit dem „Us Weekly“-Magazin.

„Das ist wirklich etwas, wonach ich lebe. Wenn es sich richtig anfühlt, dann ist es das, was ich tue und ich zweifle nicht an mir selbst.“ Die beiden Schönheiten sind bisher die einzigen „Pretty Little Liars“-Stars, die Nachwuchs bekommen haben.

Doch auch Alison-Darstellerin Sasha Pieterse wird sich dem Mama-Club bald anschließen: Sie erwartet ein Baby von ihrem Ehemann Hudson Sheaffer. Shay zeigt sich überzeugt, dass die 24-Jährige der Rolle mehr als gewachsen ist.

„Sie wird die beste Mama aller Zeiten sein“, ist sie sich sicher. „Aber falls sie Fragen hat oder Tipps oder Tricks braucht, weiß sie, wen sie anrufen kann… Wir sind immer für sie da.“ (Bang)