Shirin David: Zeigt sie sich hier mit ihrem Johnny?

09.03.2021 16:01 Uhr

Zuletzt hat sich Shirin David bei Instagram ausnahmsweise mal von ihrer ganz privaten Seite gezeigt. Doch das kam nicht bei allen Fans gut an.

Shirin David (25) scheint ihr Leben in vollen Zügen zu genießen. Dazu gehören fette Autos, Luxus-Handdatschen und ab und an auch mal der Konsum von Genussmitteln. Unter einem neuen Insta-Post debattieren die Fans allerdings fleißig darüber, ob sich die Rapperin da nicht doch etwa einen Joint auf der Coach gegönnt hat.

Fans sind sich einig

Ob es sich bei dem Stummel in ihrer Hand tatsächlich um einen Johnny oder bloß um eine gedrehte Kippe handelt, ist nicht klar zu erkennen. Zumindest hat Shirin ihr Bestes gegeben, um den Glimmstängel mit einem weißen Strich zu retuschieren. Die Follower sind sich allerdings sicher, dass es sich um Ersteres handelt und erinnern die 25-Jährige dabei auch die Vorbildfunktion, die sie als Teenie-Idol mit mehr als 5 Millionen Abonnenten hat.

War der Post ein Fehler?

„Wenn du dich privat so fotografieren lässt ist es ja in Ordnung. Aber muss man das posten?“, fragt sich zum Beispiel einer. „Kein Wunder, dass heutzutage so viele kiffen“, kritisiert zudem ein anderer Nutzer.

Follower bieten sich als Putzhilfe an

Doch nicht nur das erste Foto der Reihe sorgt für Aufsehen. Im Anschluss zeigt Shirin David nämlich ihre Küche, die dringend mal wieder einen Großputz gebrauchen könnte. Ordnung? Fehlanzeige. „Würde gerne bei dir putzen“, bietet sich immerhin ein Fan an. „Ich mach für dich sauber für lau“, schreibt ein anderer. Zuletzt hat sich Shirin David allerdings nicht über ihre Messi-Küche, sondern über etwas ganz anderes aufgeregt.

Galerie

Shirin David wollte nicht als Quotenfrau aushelfen

Anlässlich des Welt-Frauentags am 8. März hat Shirin nämlich jede Menge Anfragen für TV-Formate bekommen, worüber sich die Wahl-Berlinerin allerdings ordentlich aufgeregt hat. In ihrer Insta-Story hat die 25-Jährige dabei behauptet, nur an diesem Tag so gefragt zu sein und daher nicht als Quotenfrau aushelfen zu wollen.